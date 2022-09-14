https://ria.ru/20220914/polozhenie-1816774044.html
Кадыров выступил за введение военного положения в России
Кадыров выступил за введение военного положения в России - РИА Новости, 14.09.2022
Кадыров выступил за введение военного положения в России
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, будь его воля, он бы объявил в России военное положение и начал бы применять на Украине "любое вооружение", поскольку... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:28
2022-09-14T16:28
2022-09-14T17:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
украина
нато
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, будь его воля, он бы объявил в России военное положение и начал бы применять на Украине "любое вооружение", поскольку там, по его оценке, приходится воевать с целым блоком НАТО."Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам, хотя никто не обязывал и приказа такого не давал. Я сам вызвался помогать и пытаюсь сделать это максимально эффективно", - написал Кадыров в своем Telegram-канале."В нашем большом государстве каждый может внести свою лепту: помочь добровольцам или же стать им, помочь восстанавливать мирную жизнь или хотя бы подбадривать наших бесстрашных бойцов в интернете", - добавил глава Чечни."Даже если спецоперация закончится, наша война с этими шайтанами не закончится. Мы их должны уничтожать. Мы начали с ними войну не для того, чтобы отступить или уступить. Мы даже если в выигрыше погибнем - в раю будем, выиграем - в раю будем жить, земном раю", - сказал Кадыров в видеообращении."Давайте поможем президенту, давайте поможем самим себе. Победа будет за нами - мы абсолютно не сомневаемся... Мы никогда не сомневались и не сомневаемся. Враг наш знает, насколько мы сильны и опасны для них. Поэтому с нами шутить, играть и заигрываться у них не получится", - добавил он.
https://ria.ru/20220505/gosduma-1786918837.html
https://ria.ru/20220912/mobilizatsiya-1816256203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, рамзан кадыров, украина, нато, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Украина, НАТО, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
16:28 14.09.2022 (обновлено: 17:19 14.09.2022)
Кадыров выступил за введение военного положения в России
Кадыров заявил, что ввел бы военное положение в России, если бы на то была его воля
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил
, что, будь его воля, он бы объявил в России военное положение и начал бы применять на Украине "любое вооружение", поскольку там, по его оценке, приходится воевать с целым блоком НАТО.
"Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам, хотя никто не обязывал и приказа такого не давал. Я сам вызвался помогать и пытаюсь сделать это максимально эффективно", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
"В нашем большом государстве каждый может внести свою лепту: помочь добровольцам или же стать им, помочь восстанавливать мирную жизнь или хотя бы подбадривать наших бесстрашных бойцов в интернете", - добавил глава Чечни.
"Даже если спецоперация закончится, наша война с этими шайтанами не закончится. Мы их должны уничтожать. Мы начали с ними войну не для того, чтобы отступить или уступить. Мы даже если в выигрыше погибнем - в раю будем, выиграем - в раю будем жить, земном раю", - сказал Кадыров в видеообращении.
"Давайте поможем президенту, давайте поможем самим себе. Победа будет за нами - мы абсолютно не сомневаемся... Мы никогда не сомневались и не сомневаемся. Враг наш знает, насколько мы сильны и опасны для них. Поэтому с нами шутить, играть и заигрываться у них не получится", - добавил он.