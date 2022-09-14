https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

"Решительный ответ". Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России

"Решительный ответ". Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России - РИА Новости, 14.09.2022

"Решительный ответ". Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России

В ночь на 13 сентября азербайджанская армия нанесла удары по районам Армении, граничащим с Нагорным Карабахом. Как заявили в Баку, эта операция — ответ на... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T08:00

2022-09-14T08:00

2022-09-14T11:34

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Михаил Катков. В ночь на 13 сентября азербайджанская армия нанесла удары по районам Армении, граничащим с Нагорным Карабахом. Как заявили в Баку, эта операция — ответ на минирование дорог, а ее цель — подтолкнуть Ереван к подписанию мирного договора. В Ереване обвинения в провокациях отрицают. Хотя сторонам и удалось договориться о прекращении огня, 14 сентября обстрелы возобновились. К чему может привести новый виток противостояния — в материале РИА Новости.Две позицииПо версии Баку, накануне армяне установили минные заграждения на нескольких дорогах в Карабахе, а также готовили вооруженные провокации. Соответственно, азербайджанцы не только сорвали планы противника, но и ликвидировали его военную инфраструктуру, представляющую хоть какую-то угрозу.Власти Армении, напротив, настаивают, что с их стороны никто ничего не планировал и вообще никак не нарушал перемирие, провозглашенное после 44-дневной войны 2020-го. Ереван трактует действия Баку как неприкрытую агрессию, цель которой — территориальная экспансия и принуждение республики к подписанию мирного договора, по которому проблему Нагорного Карабаха признают внутренним делом Азербайджана.Армяне утверждают, что противник обстрелял их позиции возле сел Сотк, Ишханасан и Артаниш, а также городов Горис, Капан и Варденис, причем пострадали и гражданские постройки, включая жилые дома. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, в ходе боевых действий погибли не менее 49 человек. Ранения получили как минимум десять, среди них трое гражданских.Азербайджанские СМИ, в свою очередь, отмечают, что войска республики ликвидировали около 200 армянских солдат, еще несколько сотен ранили. Официальный Баку оценил свои потери в 50 убитых военных. Вместе с тем издание Caliber.Az сообщило, что армия Азербайджана взяла под контроль ряд важных стратегических позиций и высот в приграничной зоне.При этом в Минобороны Азербайджана подчеркивают, что не собираются захватывать территорию соседней страны, но сделают все необходимое для собственной безопасности. В Баку утверждают, что армяне постоянно нарушают перемирие для затягивания переговорного процесса. "Армения придерживается реваншистских позиций", — заявили в азербайджанском военном ведомстве.Реакция мираВсю ночь Ереван пытался заручиться поддержкой международного сообщества. Никол Пашинян созвонился с президентами России, Ирана и Франции — Владимиром Путиным, Ибрахимом Раиси и Эммануэлем Макроном, переговорил с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Параллельно Совбез Армении обратился за помощью к Москве, ОДКБ и Совету Безопасности ООН.Все партнеры республики назвали эскалацию конфликта на армяно-азербайджанской границе неприемлемой и пообещали помочь в мирном урегулировании. Франция созвала заседание Совбеза ООН. Евросоюз направил в Армению и Азербайджан представителя Тойво Клаар, чтобы провести переговоры по деэскалации. В российском МИД сообщили о крайней обеспокоенности и напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020-го, 11 января и 26 ноября 2021-го."Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности. <…> Высоко оцениваем посреднические усилия России", — подчеркнули в секретариате ОДКБ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Владимир Путин лично прикладывает немало усилий, чтобы восстановить режим тишины.Зато безоговорочную поддержку Азербайджану высказала Анкара. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу возложил вину на Ереван, обвинив его в провокациях. По словам турецкого дипломата, Армении нужно немедленно сосредоточиться на подписании мирного соглашения с Баку.Утром 13 сентября масштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном прекратились. Однако уже в ночь на 14-е обстрелы на отдельных участках возобновились. Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе армянского курорта Джермук. При этом стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.По данным азербайджанского Министерства обороны, Вооруженные силы Армении обстреляли из минометов и артустановок подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов. В Ереване, в свою очередь, заявили о применении противником ударных дронов и тяжелого вооружения.Тяжелые переговорыВо вторник, выступая в парламенте Армении, Пашинян объяснил, почему его правительство медлит с мирным договором. Во-первых, Азербайджан настаивает на признании территориальной целостности обеих стран, но не уточняет, вернет ли Баку под контроль Еревана земли, занятые в 2021-м. Во-вторых, азербайджанцы требуют проложить Зангезурский коридор в Нахичевань, а армяне хотят, чтобы соседи проезжали по их территории на общих основаниях.Впрочем, по поводу Лачинского коридора Армения тоже долго спорила. Затем Азербайджан провел операцию "Возмездие" и получил контроль над рядом высот вдоль дороги в Степанакерт. Еще через несколько недель Ереван был вынужден отказаться от этого маршрута в пользу новой трассы, которую построили азербайджанцы. При этом в Лачинском коридоре армяне оставили все коммуникации, которые прокладывали в Нагорный Карабах с 1990-х."Азербайджан настойчиво добивается своих целей, применяя силовые методы воздействия. Вопрос лишь в том, каких масштабов это достигнет и какой будет роль Турции. В целом ситуация очень сложная, и без размещения миротворцев на армяно-азербайджанской границе проблемы разрешить не удастся", — уверен главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.Тем временем уязвимость позиции Еревана во многом обусловлена как ограниченностью ресурсов, так и тем, что армянское общество не может прийти к консенсусу относительно границ республики. В частности, армяне до сих пор вспоминают о периоде до Первой мировой войны, а границы Армянской ССР не считают справедливыми. Однако, по мнению Крылова, именно их признание помогло бы разрешить кризис."Еще одна проблема — Запад, который стремится не к урегулированию конфликта, а к превращению Армении в инструмент давления на Турцию, Иран и Россию. Он постоянно обыгрывает вопрос геноцида армян и Карабаха в своих интересах", — отмечает Крылов.Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков также считает, что Запад пытается манипулировать армяно-азербайджанским конфликтом. "России следует приложить максимум усилий, чтобы на Южном Кавказе не разгорелась полноценная война", — подчеркивает он.Эксперты сходятся во мнении, что стратегическая цель такой политики Евросоюза и США — стравить на Кавказе Россию и Турцию.

https://ria.ru/20220805/karabakh-1807293655.html

https://ria.ru/20220420/armeniya-1784360285.html

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