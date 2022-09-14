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Российские пограничники не пострадали на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 14.09.2022
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Российские пограничники не пострадали на границе Армении и Азербайджана
Российские пограничники не пострадали на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 14.09.2022
Российские пограничники не пострадали на границе Армении и Азербайджана
В результате инцидентов на армяно-азербайджанской границе 13 и 14 сентября сотрудники погрануправления России не пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:29
2022-09-14T17:41
в мире
армения
россия
азербайджан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. В результате инцидентов на армяно-азербайджанской границе 13 и 14 сентября сотрудники погрануправления России не пострадали, сообщили РИА Новости в погрануправлении ФСБ РФ в Армении."В связи с появившейся в СМИ информацией Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что в результате имевших место 13 и 14 сентября 2022 года инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали", - говорится в сообщении. Ранее в среду министерство обороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле транспортного средства ФСБ России. Минобороны Азербайджана заявило, что эта информация является абсолютно ложной и не отражает действительности.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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в мире, армения, россия, азербайджан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Россия, Азербайджан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:29 14.09.2022 (обновлено: 17:41 14.09.2022)
 
Российские пограничники не пострадали на границе Армении и Азербайджана

Российские пограничники не пострадали в инцидентах на границе Армении и Азербайджана

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в медиабанкНаблюдательный пункт российских пограничников в районе города Горис на юге Армении
Наблюдательный пункт российских пограничников в районе города Горис на юге Армении - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Наблюдательный пункт российских пограничников в районе города Горис на юге Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. В результате инцидентов на армяно-азербайджанской границе 13 и 14 сентября сотрудники погрануправления России не пострадали, сообщили РИА Новости в погрануправлении ФСБ РФ в Армении.
"В связи с появившейся в СМИ информацией Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что в результате имевших место 13 и 14 сентября 2022 года инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали", - говорится в сообщении. Ранее в среду министерство обороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле транспортного средства ФСБ России. Минобороны Азербайджана заявило, что эта информация является абсолютно ложной и не отражает действительности.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 08:00
"Решительный ответ". Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
 
В миреАрменияРоссияАзербайджанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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