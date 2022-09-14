https://ria.ru/20220914/podzhog-1816867093.html

Неизвестные подожгли надпись на стеле при въезде в Наро-Фоминск

Неизвестные подожгли надпись на стеле при въезде в Наро-Фоминск - РИА Новости, 14.09.2022

Неизвестные подожгли надпись на стеле при въезде в Наро-Фоминск

Нетрезвые злоумышленники подожгли надпись на стеле при въезде в подмосковный Наро-Фоминск, правоохранители их уже ищут, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T23:44

2022-09-14T23:44

2022-09-14T23:44

происшествия

наро-фоминск

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/28/1557172836_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_fe3a8dcdfb29c930553cc0b536091087.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нетрезвые злоумышленники подожгли надпись на стеле при въезде в подмосковный Наро-Фоминск, правоохранители их уже ищут, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При въезде в Наро-Фоминск, предварительно, нетрезвые злоумышленники подожгли надпись на стеле", - сказал собеседник агенства.По его словам, после поджога неизвестные скрылись с места происшествия. Сотрудники полиции ищут их с помощью камер видеонаблюдения, добавил он.

https://ria.ru/20220909/moskva-1815666019.html

наро-фоминск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, наро-фоминск, московская область (подмосковье)