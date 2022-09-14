https://ria.ru/20220914/podzhog-1816867093.html
Неизвестные подожгли надпись на стеле при въезде в Наро-Фоминск
Неизвестные подожгли надпись на стеле при въезде в Наро-Фоминск - РИА Новости, 14.09.2022
Неизвестные подожгли надпись на стеле при въезде в Наро-Фоминск
Нетрезвые злоумышленники подожгли надпись на стеле при въезде в подмосковный Наро-Фоминск, правоохранители их уже ищут, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T23:44
2022-09-14T23:44
2022-09-14T23:44
происшествия
наро-фоминск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нетрезвые злоумышленники подожгли надпись на стеле при въезде в подмосковный Наро-Фоминск, правоохранители их уже ищут, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При въезде в Наро-Фоминск, предварительно, нетрезвые злоумышленники подожгли надпись на стеле", - сказал собеседник агенства.По его словам, после поджога неизвестные скрылись с места происшествия. Сотрудники полиции ищут их с помощью камер видеонаблюдения, добавил он.
https://ria.ru/20220909/moskva-1815666019.html
наро-фоминск
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, наро-фоминск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Наро-Фоминск, Московская область (Подмосковье)
Неизвестные подожгли надпись на стеле при въезде в Наро-Фоминск
Нетрезвые злоумышленники подожгли надпись на стеле при въезде в подмосковный Наро-Фоминск