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Неизвестные подожгли надпись на стеле при въезде в Наро-Фоминск - РИА Новости, 14.09.2022
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Неизвестные подожгли надпись на стеле при въезде в Наро-Фоминск
Неизвестные подожгли надпись на стеле при въезде в Наро-Фоминск - РИА Новости, 14.09.2022
Неизвестные подожгли надпись на стеле при въезде в Наро-Фоминск
Нетрезвые злоумышленники подожгли надпись на стеле при въезде в подмосковный Наро-Фоминск, правоохранители их уже ищут, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T23:44
2022-09-14T23:44
происшествия
наро-фоминск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нетрезвые злоумышленники подожгли надпись на стеле при въезде в подмосковный Наро-Фоминск, правоохранители их уже ищут, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При въезде в Наро-Фоминск, предварительно, нетрезвые злоумышленники подожгли надпись на стеле", - сказал собеседник агенства.По его словам, после поджога неизвестные скрылись с места происшествия. Сотрудники полиции ищут их с помощью камер видеонаблюдения, добавил он.
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наро-фоминск
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происшествия, наро-фоминск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Наро-Фоминск, Московская область (Подмосковье)
23:44 14.09.2022
 
Неизвестные подожгли надпись на стеле при въезде в Наро-Фоминск

Нетрезвые злоумышленники подожгли надпись на стеле при въезде в подмосковный Наро-Фоминск

CC BY 3.0 / salnikovkirill / Naro-Fominsk, Moscow Oblast, RussiaНаро-Фоминск
Наро-Фоминск - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
CC BY 3.0 / salnikovkirill / Naro-Fominsk, Moscow Oblast, Russia
Наро-Фоминск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нетрезвые злоумышленники подожгли надпись на стеле при въезде в подмосковный Наро-Фоминск, правоохранители их уже ищут, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"При въезде в Наро-Фоминск, предварительно, нетрезвые злоумышленники подожгли надпись на стеле", - сказал собеседник агенства.
По его словам, после поджога неизвестные скрылись с места происшествия. Сотрудники полиции ищут их с помощью камер видеонаблюдения, добавил он.

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