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Губернатор ЕАО заявил, что направил свою зарплату на поддержку спецоперации

Губернатор ЕАО заявил, что направил свою зарплату на поддержку спецоперации - РИА Новости, 14.09.2022

Губернатор ЕАО заявил, что направил свою зарплату на поддержку спецоперации

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн заявил, что он и его заместители направили свои месячные зарплаты на поддержку специальной... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T04:47

2022-09-14T04:47

2022-09-14T04:48

специальная военная операция на украине

ростислав гольдштейн

россия

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн заявил, что он и его заместители направили свои месячные зарплаты на поддержку специальной военной операции на Украине."Мы приняли решение: свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны. Сейчас любая помощь очень важна", - цитирует Гольдштейна пресс-служба правительства региона.Отмечается, что ЕАО на протяжении всей спецоперации оказывает гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой Народных Республик: отправляет одежду, медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости. На базе региональных приемных работают пункты сбора гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220910/pamyatnik-1815889299.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Максим Горбачев

ростислав гольдштейн, россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина