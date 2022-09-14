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Губернатор ЕАО заявил, что направил свою зарплату на поддержку спецоперации - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/podderzhka-1816624813.html
Губернатор ЕАО заявил, что направил свою зарплату на поддержку спецоперации
Губернатор ЕАО заявил, что направил свою зарплату на поддержку спецоперации - РИА Новости, 14.09.2022
Губернатор ЕАО заявил, что направил свою зарплату на поддержку спецоперации
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн заявил, что он и его заместители направили свои месячные зарплаты на поддержку специальной... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T04:47
2022-09-14T04:48
специальная военная операция на украине
ростислав гольдштейн
россия
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн заявил, что он и его заместители направили свои месячные зарплаты на поддержку специальной военной операции на Украине."Мы приняли решение: свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны. Сейчас любая помощь очень важна", - цитирует Гольдштейна пресс-служба правительства региона.Отмечается, что ЕАО на протяжении всей спецоперации оказывает гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой Народных Республик: отправляет одежду, медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости. На базе региональных приемных работают пункты сбора гуманитарной помощи.
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россия
донецкая народная республика
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ростислав гольдштейн, россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Ростислав Гольдштейн, Россия, Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина
04:47 14.09.2022 (обновлено: 04:48 14.09.2022)
 
Губернатор ЕАО заявил, что направил свою зарплату на поддержку спецоперации

Губернатор ЕАО Гольдштейн заявил, что направил свою зарплату на поддержку спецоперации

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн заявил, что он и его заместители направили свои месячные зарплаты на поддержку специальной военной операции на Украине.
"Мы приняли решение: свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны. Сейчас любая помощь очень важна", - цитирует Гольдштейна пресс-служба правительства региона.
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Отмечается, что ЕАО на протяжении всей спецоперации оказывает гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой Народных Республик: отправляет одежду, медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости. На базе региональных приемных работают пункты сбора гуманитарной помощи.
 
Специальная военная операция на УкраинеРостислав ГольдштейнРоссияОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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