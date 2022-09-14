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Губернатор ЕАО заявил, что направил свою зарплату на поддержку спецоперации
Губернатор ЕАО заявил, что направил свою зарплату на поддержку спецоперации - РИА Новости, 14.09.2022
Губернатор ЕАО заявил, что направил свою зарплату на поддержку спецоперации
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн заявил, что он и его заместители направили свои месячные зарплаты на поддержку специальной... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T04:47
2022-09-14T04:47
2022-09-14T04:48
специальная военная операция на украине
ростислав гольдштейн
россия
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн заявил, что он и его заместители направили свои месячные зарплаты на поддержку специальной военной операции на Украине."Мы приняли решение: свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны. Сейчас любая помощь очень важна", - цитирует Гольдштейна пресс-служба правительства региона.Отмечается, что ЕАО на протяжении всей спецоперации оказывает гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой Народных Республик: отправляет одежду, медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости. На базе региональных приемных работают пункты сбора гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220910/pamyatnik-1815889299.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростислав гольдштейн, россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Ростислав Гольдштейн, Россия, Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина
04:47 14.09.2022 (обновлено: 04:48 14.09.2022)
Губернатор ЕАО заявил, что направил свою зарплату на поддержку спецоперации
Губернатор ЕАО Гольдштейн заявил, что направил свою зарплату на поддержку спецоперации