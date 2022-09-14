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Киев отказался вести переговоры по пленным с Донецком и Луганском - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/plennye-1816780817.html
Киев отказался вести переговоры по пленным с Донецком и Луганском
Киев отказался вести переговоры по пленным с Донецком и Луганском - РИА Новости, 14.09.2022
Киев отказался вести переговоры по пленным с Донецком и Луганском
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об отказе вести переговоры об украинских пленных с Донецкой и Луганской... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:43
2022-09-14T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
верховная рада украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об отказе вести переговоры об украинских пленных с Донецкой и Луганской Народными республиками."Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека готов вести разговор об освобождении наших граждан с российской стороной - омбудсменом Российской Федерации, госпожой Татьяной Москальковой. Как заявлял и прежде, я не легитимизирую псевдореспублики и не веду переговоры с посредниками в виде так называемых ЛНР и ДНР", - написал Лубинец в Telegram-канале.Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин ранее говорил, что в вопросе переговоров по обмену пленными Донецк из-за отсутствия прямой связи с Киевом действует через Россию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220912/plennyy-1816355855.html
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в мире, украина, россия, верховная рада украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:43 14.09.2022
 
Киев отказался вести переговоры по пленным с Донецком и Луганском

Омбудсмен Украины Лубинец отказался вести переговоры по военнопленным с ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Андрей КоцСдавшиеся в плен украинские военнослужащие
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об отказе вести переговоры об украинских пленных с Донецкой и Луганской Народными республиками.
"Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека готов вести разговор об освобождении наших граждан с российской стороной - омбудсменом Российской Федерации, госпожой Татьяной Москальковой. Как заявлял и прежде, я не легитимизирую псевдореспублики и не веду переговоры с посредниками в виде так называемых ЛНР и ДНР", - написал Лубинец в Telegram-канале.
Военнопленный из нацбатальона Айдар о пытках за отказ воевать - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 23:44Специальная военная операция на Украине
Пленный боевик "Айдара" рассказал, как сослуживцы прострелили ему ноги
Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин ранее говорил, что в вопросе переговоров по обмену пленными Донецк из-за отсутствия прямой связи с Киевом действует через Россию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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"Лучше туда не попадать": как обходятся с пленными на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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