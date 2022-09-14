https://ria.ru/20220914/plennye-1816780817.html

Киев отказался вести переговоры по пленным с Донецком и Луганском

Киев отказался вести переговоры по пленным с Донецком и Луганском - РИА Новости, 14.09.2022

Киев отказался вести переговоры по пленным с Донецком и Луганском

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об отказе вести переговоры об украинских пленных с Донецкой и Луганской... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:43

2022-09-14T16:43

2022-09-14T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

верховная рада украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об отказе вести переговоры об украинских пленных с Донецкой и Луганской Народными республиками."Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека готов вести разговор об освобождении наших граждан с российской стороной - омбудсменом Российской Федерации, госпожой Татьяной Москальковой. Как заявлял и прежде, я не легитимизирую псевдореспублики и не веду переговоры с посредниками в виде так называемых ЛНР и ДНР", - написал Лубинец в Telegram-канале.Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин ранее говорил, что в вопросе переговоров по обмену пленными Донецк из-за отсутствия прямой связи с Киевом действует через Россию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220912/plennyy-1816355855.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, верховная рада украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр