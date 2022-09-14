https://ria.ru/20220914/pivo-1816740547.html

В Германии ведущие производители пива объявили о росте цен из-за инфляции

В Германии ведущие производители пива объявили о росте цен из-за инфляции - РИА Новости, 14.09.2022

В Германии ведущие производители пива объявили о росте цен из-за инфляции

Ведущие производители пива в ФРГ объявили о росте цен на фоне инфляции, таким образом пенный напиток также вырастет в цене, как и другие основные продукты... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:57

2022-09-14T14:57

2022-09-14T14:58

экономика

германия

в мире

цены

пиво

инфляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763855057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c1c72381c74e31844bae348b47801ef.jpg

БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Ведущие производители пива в ФРГ объявили о росте цен на фоне инфляции, таким образом пенный напиток также вырастет в цене, как и другие основные продукты питания - хлеб, молоко, мясо, подсолнечное масло.Ранее статистическое ведомство ФРГ сообщило о росте цен в августе на продовольствие на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Среди наиболее подорожавших продуктов - масло (на 44,5%), молоко и яйца (на 26,8%), мясо и колбасные изделия (на 18,6%), хлеб и макароны (на 17,1%).Крупнейшая пивная компания Германии Radeberger, по информации таблоида BILD, намерена повысить цены на свою алкогольную разливную продукцию на 14 евро за гектолитр. Повышение планируется с декабря. Ранее в мае Radeberger уже повышала цену - на 8,5 евро за гектолитр. Причиной, по словам представителя компании, стал резкий рост на сырье, энергоресурсы и затраты на логистику.В компаниях Veltins и Krombacher также заявили о повышении цен, конкретные цифры пока не представлены.В августе статистическое ведомство ФРГ сообщило, что производство пива в стране выросло, но пока не достигло докризисного производства, зафиксированного перед началом пандемии коронавируса в 2020 году. В первом полугодии 2022 года продажи выросли на 3,8%, или на 157,2 млн литров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по сравнению с первым полугодием 2019 года, пива продано меньше на 5,5%.В мае Немецкий союз пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) прогнозировал рост цен на производство пенного напитка. Это стало следствием и удорожания стеклянной тары. Как заявил 2 августа исполнительный директор ассоциации продуктов питания Германии и федерального союза немецкой продовольственной индустрии Кристоф Минхофф, отрасль находится "в самом крупном кризисе за 70 лет", причиной стали потери урожая в текущем году, логистические проблемы, вызванные коронавирусом, ситуацией на Украине и возможные сложности с поставками газа.

https://ria.ru/20220914/elektrichestvo-1816702940.html

https://ria.ru/20220914/ekonomiya-1816739125.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, в мире, цены, пиво, инфляция