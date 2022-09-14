https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html
Владелец ресторана в Крыму получил 15 суток ареста за песню на свадьбе
Владелец ресторана в Крыму получил 15 суток ареста за песню на свадьбе - РИА Новости, 14.09.2022
Владелец ресторана в Крыму получил 15 суток ареста за песню на свадьбе
Шестерых организаторов и участников свадьбы в Крыму, на которой пели песню украинских националистов, приговорили к административным арестам вплоть до 15 суток и РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:36
2022-09-14T10:36
2022-09-14T12:23
республика крым
бахчисарай (крым)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Шестерых организаторов и участников свадьбы в Крыму, на которой пели песню украинских националистов, приговорили к административным арестам вплоть до 15 суток и штрафам до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Бахчисарайского районного суда.Проверку начали после того, как 10 сентября на свадьбе в ресторане в Бахчисарае пели и танцевали под песню, которая считается гимном украинских националистов, в том числе бойцов "Азова"*. Замглавы администрации города Арсен Аблаев сообщал, что этот ресторан закрыли на время проверок."Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от пяти до 15 суток административного ареста", — говорится в сообщении суда.Отмечается, что судом привлечены к ответственности шесть человек по части 1 статьи 20.3 ("Пропаганда символики экстремистской организации"), части 1 статьи 20.3.3 КоАП ("Дискредитация ВС России"). Постановления в законную силу не вступили.Источник РИА Новости в правоохранительных структурах Крыма уточнил, что решением суда владелец ресторана получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица — по десять суток, мать жениха — пять суток ареста; мать невесты оштрафовали на 40 тысяч рублей, жену владельца ресторана — на 50 тысяч.Владелец ресторана извинился за произошедшее, сказав, что поддерживает спецоперацию и Вооруженные силы и готов материально поддержать их, добавил источник.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал жесткие меры скандирующим в Крыму проукраинские лозунги и поющим украинские националистические песни: уголовная ответственность, снятие с постов, запрет на ведение бизнеса на полуострове.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220906/asmus-1814796871.html
https://ria.ru/20220908/obysk-1815313115.html
республика крым
бахчисарай (крым)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, бахчисарай (крым), общество
Республика Крым, Бахчисарай (Крым), Общество
10:36 14.09.2022 (обновлено: 12:23 14.09.2022)
Владелец ресторана в Крыму получил 15 суток ареста за песню на свадьбе
Владелец ресторана в Крыму получил 15 суток ареста за песню националистов на свадьбе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Шестерых организаторов и участников свадьбы в Крыму, на которой пели песню украинских националистов, приговорили к административным арестам вплоть до 15 суток и штрафам до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Бахчисарайского районного суда.
Проверку начали после того, как 10 сентября на свадьбе в ресторане в Бахчисарае пели и танцевали под песню, которая считается гимном украинских националистов, в том числе бойцов "Азова"*. Замглавы администрации города Арсен Аблаев сообщал, что этот ресторан закрыли на время проверок.
"Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от пяти до 15 суток административного ареста", — говорится в сообщении суда.
Отмечается, что судом привлечены к ответственности шесть человек по части 1 статьи 20.3 ("Пропаганда символики экстремистской организации"), части 1 статьи 20.3.3 КоАП ("Дискредитация ВС России"). Постановления в законную силу не вступили.
Источник РИА Новости в правоохранительных структурах Крыма уточнил, что решением суда владелец ресторана получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица — по десять суток, мать жениха — пять суток ареста; мать невесты оштрафовали на 40 тысяч рублей, жену владельца ресторана — на 50 тысяч.
Владелец ресторана извинился за произошедшее, сказав, что поддерживает спецоперацию и Вооруженные силы и готов материально поддержать их, добавил источник.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал жесткие меры скандирующим в Крыму проукраинские лозунги и поющим украинские националистические песни: уголовная ответственность, снятие с постов, запрет на ведение бизнеса на полуострове.
*Запрещенная в России террористическая организация.