https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html

Владелец ресторана в Крыму получил 15 суток ареста за песню на свадьбе

Владелец ресторана в Крыму получил 15 суток ареста за песню на свадьбе - РИА Новости, 14.09.2022

Владелец ресторана в Крыму получил 15 суток ареста за песню на свадьбе

Шестерых организаторов и участников свадьбы в Крыму, на которой пели песню украинских националистов, приговорили к административным арестам вплоть до 15 суток и РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:36

2022-09-14T10:36

2022-09-14T12:23

республика крым

бахчисарай (крым)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Шестерых организаторов и участников свадьбы в Крыму, на которой пели песню украинских националистов, приговорили к административным арестам вплоть до 15 суток и штрафам до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Бахчисарайского районного суда.Проверку начали после того, как 10 сентября на свадьбе в ресторане в Бахчисарае пели и танцевали под песню, которая считается гимном украинских националистов, в том числе бойцов "Азова"*. Замглавы администрации города Арсен Аблаев сообщал, что этот ресторан закрыли на время проверок."Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от пяти до 15 суток административного ареста", — говорится в сообщении суда.Отмечается, что судом привлечены к ответственности шесть человек по части 1 статьи 20.3 ("Пропаганда символики экстремистской организации"), части 1 статьи 20.3.3 КоАП ("Дискредитация ВС России"). Постановления в законную силу не вступили.Источник РИА Новости в правоохранительных структурах Крыма уточнил, что решением суда владелец ресторана получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица — по десять суток, мать жениха — пять суток ареста; мать невесты оштрафовали на 40 тысяч рублей, жену владельца ресторана — на 50 тысяч.Владелец ресторана извинился за произошедшее, сказав, что поддерживает спецоперацию и Вооруженные силы и готов материально поддержать их, добавил источник.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал жесткие меры скандирующим в Крыму проукраинские лозунги и поющим украинские националистические песни: уголовная ответственность, снятие с постов, запрет на ведение бизнеса на полуострове.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220906/asmus-1814796871.html

https://ria.ru/20220908/obysk-1815313115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, бахчисарай (крым), общество