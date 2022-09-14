https://ria.ru/20220914/peregovory-1816847356.html

Шольц отметил важное значение переговоров с Путиным

Шольц отметил важное значение переговоров с Путиным - РИА Новости, 14.09.2022

Шольц отметил важное значение переговоров с Путиным

Президент России Владимир Путин не поменял своей позиции по украинскому вопросу, несмотря на это, говорить друг с другом важно, сказал журналистам канцлер ФРГ... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T20:56

2022-09-14T20:56

2022-09-14T20:56

в мире

владимир путин

олаф шольц

ираклий гарибашвили

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БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не поменял своей позиции по украинскому вопросу, несмотря на это, говорить друг с другом важно, сказал журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц.Во вторник состоялся полуторачасовой телефонный разговор канцлера ФРГ и российского президента, посвящённый конфликту на Украине.Как прокомментировал журналистам в среду Шольц, глава РФ не изменил своей позиции и также, по его словам, нельзя сказать, что в ходе беседы у российской стороны пришло понимание, "что это было ошибкой" - начать спецоперацию."Но, тем не менее, важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал", - сказал Шольц на пресс-конференции в среду, которую он провёл совместно с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

https://ria.ru/20220907/turbina-1815157801.html

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в мире, владимир путин, олаф шольц, ираклий гарибашвили, украина, германия, россия