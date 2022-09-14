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Шольц отметил важное значение переговоров с Путиным
Шольц отметил важное значение переговоров с Путиным - РИА Новости, 14.09.2022
Шольц отметил важное значение переговоров с Путиным
Президент России Владимир Путин не поменял своей позиции по украинскому вопросу, несмотря на это, говорить друг с другом важно, сказал журналистам канцлер ФРГ... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:56
2022-09-14T20:56
2022-09-14T20:56
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БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не поменял своей позиции по украинскому вопросу, несмотря на это, говорить друг с другом важно, сказал журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц.Во вторник состоялся полуторачасовой телефонный разговор канцлера ФРГ и российского президента, посвящённый конфликту на Украине.Как прокомментировал журналистам в среду Шольц, глава РФ не изменил своей позиции и также, по его словам, нельзя сказать, что в ходе беседы у российской стороны пришло понимание, "что это было ошибкой" - начать спецоперацию."Но, тем не менее, важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал", - сказал Шольц на пресс-конференции в среду, которую он провёл совместно с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.
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в мире, владимир путин, олаф шольц, ираклий гарибашвили, украина, германия, россия
В мире, Владимир Путин, Олаф Шольц, Ираклий Гарибашвили, Украина, Германия, Россия
Шольц отметил важное значение переговоров с Путиным
Шольц заявил, что Путин не изменил своей позиции по Украине, но вести диалог необходимо