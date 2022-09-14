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В ДНР на мемориале Саур-Могила установили памятник "Мотороле" - РИА Новости, 14.09.2022
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В ДНР на мемориале Саур-Могила установили памятник "Мотороле"
В ДНР на мемориале Саур-Могила установили памятник "Мотороле" - РИА Новости, 14.09.2022
В ДНР на мемориале Саур-Могила установили памятник "Мотороле"
Памятник Арсену Павлову с позывным "Моторола", который командовал батальоном "Спарта", открыли на восстановленном мемориале на кургане Саур-Могила в Донецкой... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:29
2022-09-14T20:29
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
донецк (днр)
арсен павлов "моторола"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Памятник Арсену Павлову с позывным "Моторола", который командовал батальоном "Спарта", открыли на восстановленном мемориале на кургане Саур-Могила в Донецкой Народной республике, сообщили власти Коми, где родился Павлов."На отреставрированной Саур-Могиле в ДНР открыли памятник уроженцу Ухты Арсену Павлову", - говорится в сообщении на странице российского региона в соцсети "ВКонтакте".Ранее в июле на здании школы в Ухте, где учился Павлов, была установлена мемориальная доска.Комбат "Спарты" Арсен Павлов ("Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года, ему было 33 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. В 2020 году на Аллее героев в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества (посмертно).Мемориал на кургане Саур-Могила, который расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы, открылся после восстановительных работ в сентябре 2022 года.В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой девять метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.
https://ria.ru/20220702/motorola-1799765387.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, донецк (днр), арсен павлов "моторола"
В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Арсен Павлов "Моторола"
20:29 14.09.2022
 
В ДНР на мемориале Саур-Могила установили памятник "Мотороле"

Власти Коми: в ДНР на мемориале на кургане Саур-Могила появился памятник "Мотороле"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПортрет погибшего командира ополчения ДНР Арсена Павлова во время памятного мероприятия
Портрет погибшего командира ополчения ДНР Арсена Павлова во время памятного мероприятия - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Портрет погибшего командира ополчения ДНР Арсена Павлова во время памятного мероприятия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Памятник Арсену Павлову с позывным "Моторола", который командовал батальоном "Спарта", открыли на восстановленном мемориале на кургане Саур-Могила в Донецкой Народной республике, сообщили власти Коми, где родился Павлов.
"На отреставрированной Саур-Могиле в ДНР открыли памятник уроженцу Ухты Арсену Павлову", - говорится в сообщении на странице российского региона в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в июле на здании школы в Ухте, где учился Павлов, была установлена мемориальная доска.
Комбат "Спарты" Арсен Павлов ("Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года, ему было 33 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. В 2020 году на Аллее героев в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества (посмертно).
Мемориал на кургане Саур-Могила, который расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы, открылся после восстановительных работ в сентябре 2022 года.
В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой девять метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.

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