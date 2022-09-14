https://ria.ru/20220914/padermalis-1816673239.html

Умер президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис

Умер президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис - РИА Новости, 14.09.2022

Умер президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис

Скончался президент Музея Акрополя профессор Димитрис Падермалис, сообщают министерство культуры и спорта Греции и институция. Ему было 82 года. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:30

2022-09-14T11:30

2022-09-14T11:40

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АФИНЫ, 14 сен – РИА Новости. Скончался президент Музея Акрополя профессор Димитрис Падермалис, сообщают министерство культуры и спорта Греции и институция. Ему было 82 года.Падермалис известен как руководитель раскопок в древнем Дионе и строительства Нового Музея Акрополя, который был открыт в 2009 году. Постройка нового здания институции считалась обязательным условием в кампании по возвращению мраморных скульптур Парфенона из Британского музея, незаконно вывезенных британским посланником в Константинополе лордом Элгином. До этого Британия заявляла, что Греция не в состоянии обеспечить достойные условия хранения мрамора Парфенона.По словам Мендони, музей 13 лет ежедневно доносит до миллионов посетителей, приезжающих со всех уголков мира, сообщение о необходимости возвращения скульптур Парфенона на родину.С 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции — фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений.

https://ria.ru/20220913/godar-1816405988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, греция, британский музей, музеи, археология, афинский акрополь