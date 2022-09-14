https://ria.ru/20220914/padermalis-1816673239.html
Умер президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис
Умер президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис - РИА Новости, 14.09.2022
Умер президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис
Скончался президент Музея Акрополя профессор Димитрис Падермалис, сообщают министерство культуры и спорта Греции и институция. Ему было 82 года. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:30
2022-09-14T11:30
2022-09-14T11:40
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АФИНЫ, 14 сен – РИА Новости. Скончался президент Музея Акрополя профессор Димитрис Падермалис, сообщают министерство культуры и спорта Греции и институция. Ему было 82 года.Падермалис известен как руководитель раскопок в древнем Дионе и строительства Нового Музея Акрополя, который был открыт в 2009 году. Постройка нового здания институции считалась обязательным условием в кампании по возвращению мраморных скульптур Парфенона из Британского музея, незаконно вывезенных британским посланником в Константинополе лордом Элгином. До этого Британия заявляла, что Греция не в состоянии обеспечить достойные условия хранения мрамора Парфенона.По словам Мендони, музей 13 лет ежедневно доносит до миллионов посетителей, приезжающих со всех уголков мира, сообщение о необходимости возвращения скульптур Парфенона на родину.С 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции — фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, греция, британский музей, музеи, археология, афинский акрополь
Культура, Новости культуры, Греция, Британский музей, Музеи, Археология, Афинский Акрополь
11:30 14.09.2022 (обновлено: 11:40 14.09.2022)
Умер президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис
Президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис умер в возрасте 82 лет
АФИНЫ, 14 сен – РИА Новости. Скончался президент Музея Акрополя профессор Димитрис Падермалис, сообщают министерство культуры и спорта Греции и институция. Ему было 82 года.
"С большой грустью мы прощаемся с редким ученым, вдохновляющим учителем, ценным коллегой, хорошим другом. Путь Димитриса Падермалиса полон высших достижений в науке археологии. Он был пионером, руководя раскопками в Дионе, где создал инновационный археологический и природный парк. Он принес новые, современные идеи в качестве президента кафедры истории и археологии и декана философского факультета Университета Аристотеля в Салониках", — говорится в заявлении министра культуры и спорта Греции Лины Мендони, поступившем в РИА Новости.
Падермалис известен как руководитель раскопок в древнем Дионе и строительства Нового Музея Акрополя, который был открыт в 2009 году.
Постройка нового здания институции считалась обязательным условием в кампании по возвращению мраморных скульптур Парфенона из Британского музея, незаконно вывезенных британским посланником в Константинополе лордом Элгином. До этого Британия заявляла, что Греция не в состоянии обеспечить достойные условия хранения мрамора Парфенона.
По словам Мендони, музей 13 лет ежедневно доносит до миллионов посетителей, приезжающих со всех уголков мира, сообщение о необходимости возвращения скульптур Парфенона на родину.
С 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции — фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений.