https://ria.ru/20220914/padenie-1816811293.html

В Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат

В Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат - РИА Новости, 14.09.2022

В Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат

Неизвестный летательный аппарат упал в среду в районе села Кендже-Кулак на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:25

2022-09-14T18:25

2022-09-14T21:41

происшествия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Неизвестный летательный аппарат упал в среду в районе села Кендже-Кулак на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону."В 17:05 поступило сообщение о падении неизвестного летательного аппарата в районе села Кендже-кулак Туркменского округа Ставропольского края. Информация уточняется", — отметили в ведомстве.По данным ГУ МЧС, привлечены 16 человек и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20220808/proverka-1808079675.html

ставропольский край

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)