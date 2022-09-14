https://ria.ru/20220914/padenie-1816811293.html
В Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат
В Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат - РИА Новости, 14.09.2022
В Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат
Неизвестный летательный аппарат упал в среду в районе села Кендже-Кулак на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:25
2022-09-14T18:25
2022-09-14T21:41
происшествия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Неизвестный летательный аппарат упал в среду в районе села Кендже-Кулак на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону."В 17:05 поступило сообщение о падении неизвестного летательного аппарата в районе села Кендже-кулак Туркменского округа Ставропольского края. Информация уточняется", — отметили в ведомстве.По данным ГУ МЧС, привлечены 16 человек и шесть единиц техники.
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ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:25 14.09.2022 (обновлено: 21:41 14.09.2022)
В Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат
В районе села Кендже-Кулак на Ставрополье упал неизвестный летательный аппарат