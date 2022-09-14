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В Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат - РИА Новости, 14.09.2022
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В Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат
В Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат - РИА Новости, 14.09.2022
В Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат
Неизвестный летательный аппарат упал в среду в районе села Кендже-Кулак на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:25
2022-09-14T21:41
происшествия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Неизвестный летательный аппарат упал в среду в районе села Кендже-Кулак на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону."В 17:05 поступило сообщение о падении неизвестного летательного аппарата в районе села Кендже-кулак Туркменского округа Ставропольского края. Информация уточняется", — отметили в ведомстве.По данным ГУ МЧС, привлечены 16 человек и шесть единиц техники.
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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:25 14.09.2022 (обновлено: 21:41 14.09.2022)
 
В Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат

В районе села Кендже-Кулак на Ставрополье упал неизвестный летательный аппарат

© Фото : Владимир Владимиров / Telegram На месте падения неизвестного летательного аппарата в Ставропольском крае
На месте падения неизвестного летательного аппарата в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Владимир Владимиров / Telegram
На месте падения неизвестного летательного аппарата в Ставропольском крае
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ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Неизвестный летательный аппарат упал в среду в районе села Кендже-Кулак на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В 17:05 поступило сообщение о падении неизвестного летательного аппарата в районе села Кендже-кулак Туркменского округа Ставропольского края. Информация уточняется", — отметили в ведомстве.
По данным ГУ МЧС, привлечены 16 человек и шесть единиц техники.

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ПроисшествияСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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