https://ria.ru/20220914/pab-1816864032.html

Британский паб пожаловался на многомиллионный счет за ЖКУ

Британский паб пожаловался на многомиллионный счет за ЖКУ - РИА Новости, 14.09.2022

Британский паб пожаловался на многомиллионный счет за ЖКУ

Владелец британского паба George Inn в Плимуте заявил, что из-за энергетического кризиса в стране его счета за коммунальные услуги возрастут в девять раз, пишет РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T23:22

2022-09-14T23:22

2022-09-14T23:40

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великобритания

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владелец британского паба George Inn в Плимуте заявил, что из-за энергетического кризиса в стране его счета за коммунальные услуги возрастут в девять раз, пишет Daily Mail.Как сообщил предприниматель, из-за высоких цен на топливо платежка за газ для заведения увеличится с десяти тысяч фунтов стерлингов до 55 тысяч, в результате чего общие траты за ЖКУ взлетят до "ошеломительных" 90 тысяч (шесть миллионов двести тысяч рублей) в годовом исчислении.По словам владельца паба, ему для экономии электричества приходится иногда закрывать заведение, поскольку поток посетителей в последнее время составляет не более 70 процентов от допандемийного уровня.В Британии в последние месяцы наблюдается существенное удорожание стоимости жизни, в значительной мере обусловленное антироссийскими санкциями, введенными Западом против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры нанесли удар по экономике Соединенного Королевства, спровоцировав инфляцию, в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220911/parlament-1816036921.html

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великобритания

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, великобритания