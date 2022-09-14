23:22 14.09.2022 (обновлено: 23:40 14.09.2022)
Британский паб пожаловался на многомиллионный счет за ЖКУ
Daily Mail: британский паб пожаловался на рост счетов за ЖКУ до шести миллионов рублей
Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владелец британского паба George Inn в Плимуте заявил, что из-за энергетического кризиса в стране его счета за коммунальные услуги возрастут в девять раз, пишет Daily Mail.
Как сообщил предприниматель, из-за высоких цен на топливо платежка за газ для заведения увеличится с десяти тысяч фунтов стерлингов до 55 тысяч, в результате чего общие траты за ЖКУ взлетят до "ошеломительных" 90 тысяч (шесть миллионов двести тысяч рублей) в годовом исчислении.
11 сентября, 19:09У британского парламента возникла неожиданная проблема "из-за России"
По словам владельца паба, ему для экономии электричества приходится иногда закрывать заведение, поскольку поток посетителей в последнее время составляет не более 70 процентов от допандемийного уровня.
В Британии в последние месяцы наблюдается существенное удорожание стоимости жизни, в значительной мере обусловленное антироссийскими санкциями, введенными Западом против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры нанесли удар по экономике Соединенного Королевства, спровоцировав инфляцию, в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
11 сентября, 22:49Британцев шокировало предупреждение владельцев кофеен о цене на латте