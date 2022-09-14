https://ria.ru/20220914/osetiya-1816660683.html

МИД России ответил на вопрос о референдуме по статусу Южной Осетии

МИД России ответил на вопрос о референдуме по статусу Южной Осетии - РИА Новости, 14.09.2022

МИД России ответил на вопрос о референдуме по статусу Южной Осетии

Вопрос о референдуме о вступлении Южной Осетии в РФ сейчас не стоит в повестке, при поступлении конкретных предложений они будут рассмотрены Москвой, заявил в... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:43

2022-09-14T10:43

2022-09-14T10:43

политика

анатолий бибилов

алан гаглоев

южная осетия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152600/87/1526008711_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_0ed79621adef27eabf3a238e7e456246.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Вопрос о референдуме о вступлении Южной Осетии в РФ сейчас не стоит в повестке, при поступлении конкретных предложений они будут рассмотрены Москвой, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар."Исходим из того, что югоосетинский народ должен прийти к твердому национальному консенсусу относительно юридически обоснованных форм и темпов углубления интеграции с Российской Федерацией. По поступлении конкретных предложений они будут рассмотрены Москвой в установленном внутригосударственными процедурами порядке. Таким образом, можно сказать, что вопрос о референдуме на данный момент на повестке дня не стоит", - заявил Гончар.Ранее экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил к внесению на голосование вопрос "об объединении" двух стран, однако, как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такая схема нереализуема, поскольку предполагает создание некоего "третьего" государства.Новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев 30 мая подписал указ "О путях дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации", приостановив действие указа его предшественника о проведении референдума по данной теме. 21 июня на сайте главы республики опубликовано заявление по итогам прошедших российско-югоосетинских консультаций, в котором указано на то, что назначенный Бибиловым плебисцит не был согласован с Москвой. В документе также подтверждено, что двусмысленность вышеупомянутой формулировки исключает возможность ее исполнения.

https://ria.ru/20220914/referendum-1816619989.html

южная осетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, анатолий бибилов, алан гаглоев, южная осетия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)