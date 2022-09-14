МИД России ответил на вопрос о референдуме по статусу Южной Осетии
МИД России: вопрос референдума о вхождении Южной Осетии в Россию пока не стоит в повестке
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Вопрос о референдуме о вступлении Южной Осетии в РФ сейчас не стоит в повестке, при поступлении конкретных предложений они будут рассмотрены Москвой, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"Исходим из того, что югоосетинский народ должен прийти к твердому национальному консенсусу относительно юридически обоснованных форм и темпов углубления интеграции с Российской Федерацией. По поступлении конкретных предложений они будут рассмотрены Москвой в установленном внутригосударственными процедурами порядке. Таким образом, можно сказать, что вопрос о референдуме на данный момент на повестке дня не стоит", - заявил Гончар.
Ранее экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил к внесению на голосование вопрос "об объединении" двух стран, однако, как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такая схема нереализуема, поскольку предполагает создание некоего "третьего" государства.
Новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев 30 мая подписал указ "О путях дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации", приостановив действие указа его предшественника о проведении референдума по данной теме. 21 июня на сайте главы республики опубликовано заявление по итогам прошедших российско-югоосетинских консультаций, в котором указано на то, что назначенный Бибиловым плебисцит не был согласован с Москвой. В документе также подтверждено, что двусмысленность вышеупомянутой формулировки исключает возможность ее исполнения.