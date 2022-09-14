https://ria.ru/20220914/oruzhie-1816627475.html
Власти Запорожья: люди требуют выдать им оружие для защиты региона
Власти Запорожья: люди требуют выдать им оружие для защиты региона - РИА Новости, 14.09.2022
Власти Запорожья: люди требуют выдать им оружие для защиты региона
Жители Запорожской области требуют выдать им оружие для защиты региона от возможных попыток наступления украинских войск, сообщил председатель движения "Мы... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T06:06
2022-09-14T06:06
2022-09-14T06:06
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Жители Запорожской области требуют выдать им оружие для защиты региона от возможных попыток наступления украинских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220914/zaporozhe-1816623953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожье, Херсонская область , Украина
Власти Запорожья: люди требуют выдать им оружие для защиты региона
Член ГСА Запорожья Рогов заявил, что люди требуют выдать им оружие для защиты региона