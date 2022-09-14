https://ria.ru/20220914/oruzhie-1816627475.html

Власти Запорожья: люди требуют выдать им оружие для защиты региона

Власти Запорожья: люди требуют выдать им оружие для защиты региона - РИА Новости, 14.09.2022

Власти Запорожья: люди требуют выдать им оружие для защиты региона

Жители Запорожской области требуют выдать им оружие для защиты региона от возможных попыток наступления украинских войск, сообщил председатель движения "Мы... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T06:06

2022-09-14T06:06

2022-09-14T06:06

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

запорожье

херсонская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Жители Запорожской области требуют выдать им оружие для защиты региона от возможных попыток наступления украинских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220914/zaporozhe-1816623953.html

запорожская область

запорожье

херсонская область

украина

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Максим Горбачев

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