Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожья: люди требуют выдать им оружие для защиты региона - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/oruzhie-1816627475.html
Власти Запорожья: люди требуют выдать им оружие для защиты региона
Власти Запорожья: люди требуют выдать им оружие для защиты региона - РИА Новости, 14.09.2022
Власти Запорожья: люди требуют выдать им оружие для защиты региона
Жители Запорожской области требуют выдать им оружие для защиты региона от возможных попыток наступления украинских войск, сообщил председатель движения "Мы... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T06:06
2022-09-14T06:06
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
запорожье
херсонская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669296_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_78672e074cc3dec8349a801bbf695e6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Жители Запорожской области требуют выдать им оружие для защиты региона от возможных попыток наступления украинских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220914/zaporozhe-1816623953.html
запорожская область
запорожье
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62ab49fbcdf4aa20e1f556dfc507e178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожье, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожье, Херсонская область , Украина
06:06 14.09.2022
 
Власти Запорожья: люди требуют выдать им оружие для защиты региона

Член ГСА Запорожья Рогов заявил, что люди требуют выдать им оружие для защиты региона

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мелитополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Жители Запорожской области требуют выдать им оружие для защиты региона от возможных попыток наступления украинских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.
"К нам массово обращаются жители Запорожской области и требуют выдать им оружие, чтобы не допустить никаких попыток наступления украинских войск. Все общество сплотилось воедино против террористического режима Зеленского ", - сказал РИА Новости Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Российский военнослужащий на улице Мелитополя - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
04:05Специальная военная операция на Украине
В Запорожье усилили линию обороны из-за стягивания украинских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожьеХерсонская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала