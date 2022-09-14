"Хаски" и обитаемый подводный аппарат: новинки выставки OMR-2022
OMR — первая в России международная специализированная выставка по судостроению для шельфа и развитию инфраструктуры морской добычи нефти и газа.
На фото — макет Отечественного обитаемого подводного аппарата для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов.
OMR — первая в России международная специализированная выставка по судостроению для шельфа и развитию инфраструктуры морской добычи нефти и газа.
На фото — макет Отечественного обитаемого подводного аппарата для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов.
Производители представляют здесь новейшие разработки и оборудование для разработки морских месторождений.
На фото — российский плавающий вездеход на шинах сверхнизкого давления "Хаски".
Производители представляют здесь новейшие разработки и оборудование для разработки морских месторождений.
На фото — российский плавающий вездеход на шинах сверхнизкого давления "Хаски".
Сочетающая в себе энергетический и судостроительный компоненты выставка дает полное представление о современных решениях на всех этапах освоения морских ресурсов и выступает как площадка для поиска новых бизнес-партнеров.
Сочетающая в себе энергетический и судостроительный компоненты выставка дает полное представление о современных решениях на всех этапах освоения морских ресурсов и выступает как площадка для поиска новых бизнес-партнеров.
OMR 2022 — составная часть Международного форума по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа и проходит в рамках Петербургского международного газового форума.
OMR 2022 — составная часть Международного форума по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа и проходит в рамках Петербургского международного газового форума.
Участников ждет насыщенная программа из конференций и круглых столов, Молодежной сессии, Биржи импортозамещения и технических семинаров на петербургских предприятиях.
Участников ждет насыщенная программа из конференций и круглых столов, Молодежной сессии, Биржи импортозамещения и технических семинаров на петербургских предприятиях.
И, конечно, всеобщее внимание приковано к выставке, демонстрирующей потенциал российского судостроения.
И, конечно, всеобщее внимание приковано к выставке, демонстрирующей потенциал российского судостроения.
Модель атомного ледокола "Арктика" на стенде государственной корпорации "Росатом" (Росатомфлот).
Модель атомного ледокола "Арктика" на стенде государственной корпорации "Росатом" (Росатомфлот).
Свою продукцию на OMR-2022 привезли судостроители 47 российских регионов.
Свою продукцию на OMR-2022 привезли судостроители 47 российских регионов.
Участники покажут инновационные разработки в сфере проектировании судов, оборудование и материалы для строительства морских платформ, для разведки и добычи нефти и газа на шельфе.
Участники покажут инновационные разработки в сфере проектировании судов, оборудование и материалы для строительства морских платформ, для разведки и добычи нефти и газа на шельфе.
Макет Судостроительного комплекса "Звезда" на выставке OMR-2022 в Санкт-Петербурге.
Макет Судостроительного комплекса "Звезда" на выставке OMR-2022 в Санкт-Петербурге.