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"Хаски" и обитаемый подводный аппарат: новинки выставки OMR-2022 - РИА Новости, 14.09.2022
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"Хаски" и обитаемый подводный аппарат: новинки выставки OMR-2022
"Хаски" и обитаемый подводный аппарат: новинки выставки OMR-2022 - РИА Новости, 14.09.2022
"Хаски" и обитаемый подводный аппарат: новинки выставки OMR-2022
В Санкт-Петербурге в эти дни работает Международная выставка-конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:23
2022-09-14T13:23
фото
санкт-петербург
арктика (ледокол)
севмаш
северное машиностроительное предприятие
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В Санкт-Петербурге в эти дни работает Международная выставка-конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа OMR-2022. Самые интересные ее экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
санкт-петербург
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РИА Новости
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5
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96
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фото, фото, санкт-петербург, арктика (ледокол), севмаш, северное машиностроительное предприятие
Фото, Санкт-Петербург, Арктика (ледокол), Севмаш, Северное машиностроительное предприятие
13:23 14.09.2022
 

"Хаски" и обитаемый подводный аппарат: новинки выставки OMR-2022

Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге в эти дни работает Международная выставка-конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа OMR-2022. Самые интересные ее экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в медиабанк

OMR — первая в России международная специализированная выставка по судостроению для шельфа и развитию инфраструктуры морской добычи нефти и газа.

На фото — макет Отечественного обитаемого подводного аппарата для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов.

Макет Отечественного обитаемого подводного аппарата для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов на Международной выставке судостроения OMR-2022 в Санкт-Петербурге
1 из 10

OMR — первая в России международная специализированная выставка по судостроению для шельфа и развитию инфраструктуры морской добычи нефти и газа.

На фото — макет Отечественного обитаемого подводного аппарата для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в медиабанк

Производители представляют здесь новейшие разработки и оборудование для разработки морских месторождений.

На фото — российский плавающий вездеход на шинах сверхнизкого давления "Хаски".

Автомобиль Хаски на Международной выставке судостроения OMR-2022 в Санкт-Петербурге
2 из 10

Производители представляют здесь новейшие разработки и оборудование для разработки морских месторождений.

На фото — российский плавающий вездеход на шинах сверхнизкого давления "Хаски".

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в медиабанк

Сочетающая в себе энергетический и судостроительный компоненты выставка дает полное представление о современных решениях на всех этапах освоения морских ресурсов и выступает как площадка для поиска новых бизнес-партнеров.

На Международной выставке судостроения OMR-2022 в Санкт-Петербурге
3 из 10

Сочетающая в себе энергетический и судостроительный компоненты выставка дает полное представление о современных решениях на всех этапах освоения морских ресурсов и выступает как площадка для поиска новых бизнес-партнеров.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в медиабанк

OMR 2022 — составная часть Международного форума по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа и проходит в рамках Петербургского международного газового форума.

Девушка на видеосимуляторе на Международной выставке судостроения OMR-2022 в Санкт-Петербурге
4 из 10

OMR 2022 — составная часть Международного форума по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа и проходит в рамках Петербургского международного газового форума.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в медиабанк

Участников ждет насыщенная программа из конференций и круглых столов, Молодежной сессии, Биржи импортозамещения и технических семинаров на петербургских предприятиях.

Стенд ОАО ПО Севмаш на Международной выставке судостроения OMR-2022 в Санкт-Петербурге
5 из 10

Участников ждет насыщенная программа из конференций и круглых столов, Молодежной сессии, Биржи импортозамещения и технических семинаров на петербургских предприятиях.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в медиабанк

И, конечно, всеобщее внимание приковано к выставке, демонстрирующей потенциал российского судостроения.

Манипулятор захвата на стенде компании MHC на Международной выставке судостроения OMR-2022 в Санкт-Петербурге
6 из 10

И, конечно, всеобщее внимание приковано к выставке, демонстрирующей потенциал российского судостроения.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в медиабанк

Модель атомного ледокола "Арктика" на стенде государственной корпорации "Росатом" (Росатомфлот).

Модель атомного ледокола Арктика на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом (Росатомфлот) на Международной выставке судостроения OMR-2022 в Санкт-Петербурге
7 из 10

Модель атомного ледокола "Арктика" на стенде государственной корпорации "Росатом" (Росатомфлот).

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в медиабанк

Свою продукцию на OMR-2022 привезли судостроители 47 российских регионов.

Учащиеся Военно-морской академии на Международной выставке судостроения OMR-2022 в Санкт-Петербурге
8 из 10

Свою продукцию на OMR-2022 привезли судостроители 47 российских регионов.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в медиабанк

Участники покажут инновационные разработки в сфере проектировании судов, оборудование и материалы для строительства морских платформ, для разведки и добычи нефти и газа на шельфе.

На Международной выставке судостроения OMR-2022 в Санкт-Петербурге
9 из 10

Участники покажут инновационные разработки в сфере проектировании судов, оборудование и материалы для строительства морских платформ, для разведки и добычи нефти и газа на шельфе.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в медиабанк

Макет Судостроительного комплекса "Звезда" на выставке OMR-2022 в Санкт-Петербурге.

Макет Судостроительного комплекса Звезда на Международной выставке судостроения OMR-2022 в Санкт-Петербурге
10 из 10

Макет Судостроительного комплекса "Звезда" на выставке OMR-2022 в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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ФотоСанкт-ПетербургАрктика (ледокол)СевмашСеверное машиностроительное предприятие
 
 
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