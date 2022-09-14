https://ria.ru/20220914/omr-2022-1816679333.html

"Хаски" и обитаемый подводный аппарат: новинки выставки OMR-2022

"Хаски" и обитаемый подводный аппарат: новинки выставки OMR-2022 - РИА Новости, 14.09.2022

"Хаски" и обитаемый подводный аппарат: новинки выставки OMR-2022

В Санкт-Петербурге в эти дни работает Международная выставка-конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:23

2022-09-14T13:23

2022-09-14T13:23

фото

санкт-петербург

арктика (ледокол)

севмаш

северное машиностроительное предприятие

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В Санкт-Петербурге в эти дни работает Международная выставка-конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа OMR-2022. Самые интересные ее экспонаты — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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