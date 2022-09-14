https://ria.ru/20220914/odnoklassniki-1816765909.html

Одноклассники запускают образовательный проект для авторов и бизнеса

Одноклассники запускают образовательный проект для авторов и бизнеса - РИА Новости, 14.09.2022

Одноклассники запускают образовательный проект для авторов и бизнеса

Одноклассники запускают "Академию контента" – образовательный курс для тех, кто хочет создавать контент в социальной сети и развивать свою страницу в ОК... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:06

2022-09-14T16:06

2022-09-14T16:06

одноклассники

технологии

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Одноклассники запускают "Академию контента" – образовательный курс для тех, кто хочет создавать контент в социальной сети и развивать свою страницу в ОК. Соцсеть обещает, что он будет полезен всем, кто хочет разбираться в выстраивании контент-стратегии, а также узнать секреты создания комьюнити и монетизации. Курс стартует 3 октября, продлится один месяц и будет состоять из пяти модулей. Ученики будут иметь доступ не только к урокам, но и к чек-листам и гайдам для работы на площадке. Спикерами Академии выступят инфлюенсеры и эксперты по работе с соцсетями, которые имеют собственную лояльную аудиторию на различных площадках и ведут свои авторские программы и курсы. Студенты будут получать обратную связь от известных блогеров, экспертов рынка и сотрудников соцсети. ОК также выделят 1 млн рублей на продвижение групп или профилей через внутренний Рекламный кабинет для лучших ста учеников: каждый получит 10 тыс. рублей в виде бонусов. После каждого модуля студенты будут проходить тесты на закрепление нового материала. Пользователи, которые по итогам обучения наберут не менее 15 баллов из максимально возможных 25, получат электронный сертификат о прохождении курса от ОК. У лучших выпускников будет дополнительная поддержка команды ОК по работе с авторами, а также возможность принять участие в конференции OK Update.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники, технологии