https://ria.ru/20220914/odkb-1816798332.html

Пашинян назвал заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ эффективным

Пашинян назвал заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ эффективным - РИА Новости, 14.09.2022

Пашинян назвал заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ эффективным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел эффективным заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:35

2022-09-14T17:35

2022-09-14T17:58

в мире

никол пашинян

армения

азербайджан

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел эффективным заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе.По его словам, Армения обратилась в ОДКБ на основании четвертой статьи договора о коллективной безопасности, согласно которой, если одно из государств - участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств, рассчитывая на помощь для прекращения агрессии, в том числе военную."Если мы говорим об агрессии, это означает, что установлен контроль над определенной территорией", - сказал Пашинян.По его словам, ОДКБ дал ход процессу, который должен иметь свои конкретные решения, так как на заседании СКБ звучали мнения об азербайджанском вторжении на суверенную территорию. "И если звучали такие мысли, то это не должно оставаться без последствий", - заявил премьер, добавив, что Армения рассматривает не только военное вмешательство.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220914/azerbaydzhan-1816779696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе