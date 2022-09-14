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Украинские войска выпустили более 40 снарядов по пяти городам ДНР - РИА Новости, 14.09.2022
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https://ria.ru/20220914/obstrely-1816631083.html
Украинские войска выпустили более 40 снарядов по пяти городам ДНР
Украинские войска выпустили более 40 снарядов по пяти городам ДНР - РИА Новости, 14.09.2022
Украинские войска выпустили более 40 снарядов по пяти городам ДНР
Украинские войска в ночь со вторника на среду обстреляли пять городов, включая столицу, в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним более 40 снарядов, в том РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T07:56
2022-09-14T07:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
горловка
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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска в ночь со вторника на среду обстреляли пять городов, включая столицу, в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним более 40 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, в 01.35 и 23.30 по Петровскому району города украинские войска выпустили 6 снарядов калибром 152 миллиметра.В 01.00 и 06.30 была обстреляна Горловка, по ней выпущено 12 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров.По данным ведомства, в 00.37 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 6 снарядов калибром 152 миллиметра, а в 00.50 и 00.57 обстрелам подверглись Макеевка и Докучаевск, по ним выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров.Представительство также сообщило, что в 05.00 по поселку Гольмовский украинские военные выпустили 5 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220914/obstrel-1816630024.html
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донецкая народная республика
донецк (днр)
горловка
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Горловка
07:56 14.09.2022
 
Украинские войска выпустили более 40 снарядов по пяти городам ДНР

Украинские войска в ночь на среду выпустили более 40 снарядов по пяти городам ДНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкБоеприпас на месте обстрела в Донецке
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска в ночь со вторника на среду обстреляли пять городов, включая столицу, в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним более 40 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.06 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegrаm-канале представительства.
Кроме того, в 01.35 и 23.30 по Петровскому району города украинские войска выпустили 6 снарядов калибром 152 миллиметра.
В 01.00 и 06.30 была обстреляна Горловка, по ней выпущено 12 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров.
По данным ведомства, в 00.37 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 6 снарядов калибром 152 миллиметра, а в 00.50 и 00.57 обстрелам подверглись Макеевка и Докучаевск, по ним выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров.
Представительство также сообщило, что в 05.00 по поселку Гольмовский украинские военные выпустили 5 снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

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