Украинские войска выпустили более 40 снарядов по пяти городам ДНР
Украинские войска в ночь на среду выпустили более 40 снарядов по пяти городам ДНР
Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска в ночь со вторника на среду обстреляли пять городов, включая столицу, в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним более 40 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.06 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegrаm-канале представительства.
Кроме того, в 01.35 и 23.30 по Петровскому району города украинские войска выпустили 6 снарядов калибром 152 миллиметра.
В 01.00 и 06.30 была обстреляна Горловка, по ней выпущено 12 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров.
По данным ведомства, в 00.37 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 6 снарядов калибром 152 миллиметра, а в 00.50 и 00.57 обстрелам подверглись Макеевка и Докучаевск, по ним выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров.
Представительство также сообщило, что в 05.00 по поселку Гольмовский украинские военные выпустили 5 снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.