https://ria.ru/20220914/obstrely-1816631083.html

Украинские войска выпустили более 40 снарядов по пяти городам ДНР

Украинские войска выпустили более 40 снарядов по пяти городам ДНР - РИА Новости, 14.09.2022

Украинские войска выпустили более 40 снарядов по пяти городам ДНР

Украинские войска в ночь со вторника на среду обстреляли пять городов, включая столицу, в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним более 40 снарядов, в том РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T07:56

2022-09-14T07:56

2022-09-14T07:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

горловка

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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска в ночь со вторника на среду обстреляли пять городов, включая столицу, в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним более 40 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, в 01.35 и 23.30 по Петровскому району города украинские войска выпустили 6 снарядов калибром 152 миллиметра.В 01.00 и 06.30 была обстреляна Горловка, по ней выпущено 12 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров.По данным ведомства, в 00.37 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 6 снарядов калибром 152 миллиметра, а в 00.50 и 00.57 обстрелам подверглись Макеевка и Докучаевск, по ним выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров.Представительство также сообщило, что в 05.00 по поселку Гольмовский украинские военные выпустили 5 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220914/obstrel-1816630024.html

https://ria.ru/20220914/svetlodarsk-1816630826.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), горловка