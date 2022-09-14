https://ria.ru/20220914/obstrely-1816618217.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 14.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска за 2 часа 22 минуты обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпущено 12 снарядов калибром 152 мм, шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм и... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T00:50

2022-09-14T00:50

2022-09-14T00:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

украина

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска за 2 часа 22 минуты обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпущено 12 снарядов калибром 152 мм, шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм и пять снарядов из танка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Ведомство заявило, что в 21.25 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 мм по Калининскому району населенного пункта Горловка, в 22.15 - пять снарядов калибром 152 мм по горловскому поселку шахты 6/7.По данным представительства ДНР, за указанное время украинские войска трижды обстреляли город Донецк: в 22.16 было выпущено три снаряда калибром 152 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам, в 23.32 - четыре снаряда калибром 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам, в 23.47 - два снаряда калибром 155 мм по Киевскому району.Кроме того, в 22.40 украинские войска выпустили пять снарядов из танка по населенному пункту Зайцево.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220913/obstrel-1816507678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), горловка, украина