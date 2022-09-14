https://ria.ru/20220914/obstrel-1816834691.html

В Киеве заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге

В Киеве заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге - РИА Новости, 14.09.2022

В Киеве заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко утверждает, что по Кривому Рогу нанесли ракетный удар. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:48

2022-09-14T19:48

2022-09-14T22:48

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

кирилл тимошенко

кривой рог

киев

украина

андрей ермак

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко утверждает, что по Кривому Рогу нанесли ракетный удар.По его словам, под обстрел попали гидротехнические сооружения. Кривой Рог — родной город Зеленского.Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак выступил с аналогичным заявлением.При этом, по данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, в реке Ингулец после обстрела "резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь".Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих соцсетях написал, что ракетный удар пришелся "по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города".Киев обвинил в произошедшем Москву. Российское Министерство обороны, в свою очередь, эту ситуацию не комментировало.

https://ria.ru/20220728/vsu-1805724073.html

кривой рог

киев

украина

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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, кривой рог, киев, украина, андрей ермак