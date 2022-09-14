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В Киеве заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге
В Киеве заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге - РИА Новости, 14.09.2022
В Киеве заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко утверждает, что по Кривому Рогу нанесли ракетный удар. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:48
2022-09-14T19:48
2022-09-14T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
кривой рог
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украина
андрей ермак
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко утверждает, что по Кривому Рогу нанесли ракетный удар.По его словам, под обстрел попали гидротехнические сооружения. Кривой Рог — родной город Зеленского.Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак выступил с аналогичным заявлением.При этом, по данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, в реке Ингулец после обстрела "резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь".Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих соцсетях написал, что ракетный удар пришелся "по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города".Киев обвинил в произошедшем Москву. Российское Министерство обороны, в свою очередь, эту ситуацию не комментировало.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Кривой Рог, Киев, Украина, Андрей Ермак
19:48 14.09.2022 (обновлено: 22:48 14.09.2022)
В Киеве заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге
В офисе Зеленского заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге