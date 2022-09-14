Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/obstrel-1816834691.html
В Киеве заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге
В Киеве заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге - РИА Новости, 14.09.2022
В Киеве заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко утверждает, что по Кривому Рогу нанесли ракетный удар. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:48
2022-09-14T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
кривой рог
киев
украина
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102658/88/1026588860_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7ad72b77b5c87d6b1cbead46b4bb013b.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко утверждает, что по Кривому Рогу нанесли ракетный удар.По его словам, под обстрел попали гидротехнические сооружения. Кривой Рог — родной город Зеленского.Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак выступил с аналогичным заявлением.При этом, по данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, в реке Ингулец после обстрела "резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь".Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих соцсетях написал, что ракетный удар пришелся "по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города".Киев обвинил в произошедшем Москву. Российское Министерство обороны, в свою очередь, эту ситуацию не комментировало.
https://ria.ru/20220728/vsu-1805724073.html
кривой рог
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102658/88/1026588860_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0f4c17bf7f5a62e512243de0d19053bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, кривой рог, киев, украина, андрей ермак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Кривой Рог, Киев, Украина, Андрей Ермак
19:48 14.09.2022 (обновлено: 22:48 14.09.2022)
 
В Киеве заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге

В офисе Зеленского заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге

© Фото : DogvillanВид на город Кривой Рог
Вид на город Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Dogvillan
Вид на город Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко утверждает, что по Кривому Рогу нанесли ракетный удар.
По его словам, под обстрел попали гидротехнические сооружения. Кривой Рог — родной город Зеленского.
Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак выступил с аналогичным заявлением.
При этом, по данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, в реке Ингулец после обстрела "резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь".
Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих соцсетях написал, что ракетный удар пришелся "по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города".
Киев обвинил в произошедшем Москву. Российское Министерство обороны, в свою очередь, эту ситуацию не комментировало.
Украинские военные закладывают противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 21:34Специальная военная операция на Украине
ВСУ разместили склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоКривой РогКиевУкраинаАндрей Ермак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала