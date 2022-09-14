https://ria.ru/20220914/obstrel-1816833653.html

Число жертв обстрела Херсона выросло до четырех, сообщил источник

Число жертв обстрела Херсона выросло до четырех, сообщил источник - РИА Новости, 14.09.2022

Число жертв обстрела Херсона выросло до четырех, сообщил источник

По уточненным данным, четыре человека погибли в Херсоне в результате обстрела со стороны украинских войск, среди них двое взрослых и двое детей, сообщил... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:43

2022-09-14T19:43

2022-09-14T21:35

специальная военная операция на украине

херсон

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вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 14 сен – РИА Новости. По уточненным данным, четыре человека погибли в Херсоне в результате обстрела со стороны украинских войск, среди них двое взрослых и двое детей, сообщил журналистам в среду источник в экстренных службах города.Ранее сообщалось о трех погибших в Херсоне."Четыре человека погибли, из них двое детей", - уточнил источник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия обстрела Херсона украинскими войсками Число жертв обстрела Херсона украинскими войсками выросло до четырех, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города 2022-09-14T19:43 true PT0M24S

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херсон, в мире, украина, вооруженные силы украины