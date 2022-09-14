https://ria.ru/20220914/obstrel-1816833653.html
Число жертв обстрела Херсона выросло до четырех, сообщил источник
Число жертв обстрела Херсона выросло до четырех, сообщил источник - РИА Новости, 14.09.2022
Число жертв обстрела Херсона выросло до четырех, сообщил источник
По уточненным данным, четыре человека погибли в Херсоне в результате обстрела со стороны украинских войск, среди них двое взрослых и двое детей, сообщил... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:43
2022-09-14T19:43
2022-09-14T21:35
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 14 сен – РИА Новости. По уточненным данным, четыре человека погибли в Херсоне в результате обстрела со стороны украинских войск, среди них двое взрослых и двое детей, сообщил журналистам в среду источник в экстренных службах города.Ранее сообщалось о трех погибших в Херсоне."Четыре человека погибли, из них двое детей", - уточнил источник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Последствия обстрела Херсона украинскими войсками
Число жертв обстрела Херсона украинскими войсками выросло до четырех, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города
2022-09-14T19:43
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РИА Новости
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херсон, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
19:43 14.09.2022 (обновлено: 21:35 14.09.2022)
Число жертв обстрела Херсона выросло до четырех, сообщил источник
Источник: число жертв обстрела Херсона украинскими войсками выросло до четырех человек