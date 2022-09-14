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Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево из артиллерии и минометов - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/obstrel-1816826825.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево из артиллерии и минометов
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево из артиллерии и минометов - РИА Новости, 14.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево из артиллерии и минометов
Украинские войска обстреляли в среду Горловку и Зайцево, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра, четыре снаряда... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:20
2022-09-14T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
зайцево
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду Горловку и Зайцево, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра, четыре снаряда калибром 152 миллиметра и произведя в общей сложности 18 выстрелов из танка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 18.01 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: произведено 10 выстрелов из танка; 18.15 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметров; 18.40 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: произведено восемь выстрелов из танка; 18.45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров. Зайцево украинские войска обстреляли два раза из танка и из артиллерии снарядами калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220914/granata-1816818922.html
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горловка
зайцево
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
19:20 14.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево из артиллерии и минометов

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли из артиллерии и минометов Горловку и Зайцево

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГорловка после обстрела украинскими войсками
Горловка после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Горловка после обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду Горловку и Зайцево, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра, четыре снаряда калибром 152 миллиметра и произведя в общей сложности 18 выстрелов из танка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 18.01 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: произведено 10 выстрелов из танка; 18.15 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметров; 18.40 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: произведено восемь выстрелов из танка; 18.45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров. Зайцево украинские войска обстреляли два раза из танка и из артиллерии снарядами калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

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