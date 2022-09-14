https://ria.ru/20220914/obstrel-1816759814.html
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.09.2022
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:49
2022-09-14T15:49
2022-09-14T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
нато
украина
докучаевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.56 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.08 мск украинские войска выпустили по Докучаевску три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
украина
докучаевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), нато, украина, докучаевск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), НАТО, Украина, Докучаевск
15:49 14.09.2022 (обновлено: 15:50 14.09.2022)
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли натовскими снарядами Донецк и Докучаевск