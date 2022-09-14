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Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.09.2022

Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:49

2022-09-14T15:49

2022-09-14T15:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

нато

украина

докучаевск

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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.56 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.08 мск украинские войска выпустили по Докучаевску три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

докучаевск

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в мире, донецк (днр), нато, украина, докучаевск