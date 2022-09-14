https://ria.ru/20220914/obstrel-1816744968.html

Украинские войска за полчаса выпустили по Зайцево и Горловке 15 снарядов

Украинские войска за полчаса выпустили по Зайцево и Горловке 15 снарядов - РИА Новости, 14.09.2022

Украинские войска за полчаса выпустили по Зайцево и Горловке 15 снарядов

Украинские войска за полчаса выпустили по Зайцево и Горловке в ДНР 15 снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:11

2022-09-14T15:11

2022-09-14T15:11

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Зайцево и Горловке в ДНР 15 снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.25 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.00 мск украинские войска произвели по Зайцево девять выстрелов из танка, а в 14.10 мск выпустили по поселку Красный Партизан семь мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220913/ukraina-1816495597.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

украина

донбасс

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в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс