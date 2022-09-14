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Украинские войска за полчаса выпустили по Зайцево и Горловке 15 снарядов
Украинские войска за полчаса выпустили по Зайцево и Горловке 15 снарядов - РИА Новости, 14.09.2022
Украинские войска за полчаса выпустили по Зайцево и Горловке 15 снарядов
Украинские войска за полчаса выпустили по Зайцево и Горловке в ДНР 15 снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:11
2022-09-14T15:11
2022-09-14T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
зайцево
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Зайцево и Горловке в ДНР 15 снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.25 (совпадает с мск – ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.00 мск украинские войска произвели по Зайцево девять выстрелов из танка, а в 14.10 мск выпустили по поселку Красный Партизан семь мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220913/ukraina-1816495597.html
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в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска за полчаса выпустили по Зайцево и Горловке 15 снарядов
В ДНР сообщили, что ВСУ за полчаса выпустили по Зайцево и Горловке 15 снарядов