https://ria.ru/20220914/obstrel-1816743890.html

Белгородские власти опровергли слухи об обстреле погранпункта в Шебекино

Белгородские власти опровергли слухи об обстреле погранпункта в Шебекино - РИА Новости, 14.09.2022

Белгородские власти опровергли слухи об обстреле погранпункта в Шебекино

Слухи в соцсетях об обстреле пограничного пункта в Шебекино Белгородской области не соответствуют действительности, сообщил глава Шебекинского городского округа РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:08

2022-09-14T15:08

2022-09-14T15:08

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

белгородская область

шебекино

украина

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Слухи в соцсетях об обстреле пограничного пункта в Шебекино Белгородской области не соответствуют действительности, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов."Информация, распространяющаяся в социальных сетях об обстреле пограничного пункта, не соответствует действительности. Друзья, в очередной раз прошу доверять информации из официальных источников", - написал Жданов на своей странице в соцсети "Вконтакте".Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220913/izrail-1816462410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, белгородская область, шебекино, украина, ситуация в днр и лнр