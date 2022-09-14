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Белгородские власти опровергли слухи об обстреле погранпункта в Шебекино - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Белгородские власти опровергли слухи об обстреле погранпункта в Шебекино
Белгородские власти опровергли слухи об обстреле погранпункта в Шебекино - РИА Новости, 14.09.2022
Белгородские власти опровергли слухи об обстреле погранпункта в Шебекино
Слухи в соцсетях об обстреле пограничного пункта в Шебекино Белгородской области не соответствуют действительности, сообщил глава Шебекинского городского округа РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:08
2022-09-14T15:08
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
шебекино
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Слухи в соцсетях об обстреле пограничного пункта в Шебекино Белгородской области не соответствуют действительности, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов."Информация, распространяющаяся в социальных сетях об обстреле пограничного пункта, не соответствует действительности. Друзья, в очередной раз прошу доверять информации из официальных источников", - написал Жданов на своей странице в соцсети "Вконтакте".Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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россия
белгородская область
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происшествия, россия, белгородская область, шебекино, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Шебекино, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:08 14.09.2022
 
Белгородские власти опровергли слухи об обстреле погранпункта в Шебекино

Глава Шебекинского округа Жданов опроверг слухи в соцсетях об обстреле погранпункта

© РИА Новости / Валерий Морев / Перейти в медиабанкЗона таможенного контроля в Шебекино на российско-украинской границе
Зона таможенного контроля в Шебекино на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Валерий Морев
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Зона таможенного контроля в Шебекино на российско-украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Слухи в соцсетях об обстреле пограничного пункта в Шебекино Белгородской области не соответствуют действительности, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.
"Информация, распространяющаяся в социальных сетях об обстреле пограничного пункта, не соответствует действительности. Друзья, в очередной раз прошу доверять информации из официальных источников", - написал Жданов на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

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