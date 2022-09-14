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Белгородские власти опровергли слухи об обстреле погранпункта в Шебекино
Белгородские власти опровергли слухи об обстреле погранпункта в Шебекино - РИА Новости, 14.09.2022
Белгородские власти опровергли слухи об обстреле погранпункта в Шебекино
Слухи в соцсетях об обстреле пограничного пункта в Шебекино Белгородской области не соответствуют действительности, сообщил глава Шебекинского городского округа РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:08
2022-09-14T15:08
2022-09-14T15:08
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
шебекино
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Слухи в соцсетях об обстреле пограничного пункта в Шебекино Белгородской области не соответствуют действительности, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов."Информация, распространяющаяся в социальных сетях об обстреле пограничного пункта, не соответствует действительности. Друзья, в очередной раз прошу доверять информации из официальных источников", - написал Жданов на своей странице в соцсети "Вконтакте".Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220913/izrail-1816462410.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Белгородские власти опровергли слухи об обстреле погранпункта в Шебекино
Глава Шебекинского округа Жданов опроверг слухи в соцсетях об обстреле погранпункта