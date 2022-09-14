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Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 14.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:37
2022-09-14T14:37
2022-09-14T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.45 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.00 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра.Ранее власти ДНР уже сообщали, что Горловка в среду неоднократно подвергалась обстрелам.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: украинские военные за 15 минут выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке