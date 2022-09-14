https://ria.ru/20220914/obstrel-1816696569.html

Азербайджан отверг обвинения Армении в обстреле населенных пунктов

Азербайджан отверг обвинения Армении в обстреле населенных пунктов - РИА Новости, 14.09.2022

Азербайджан отверг обвинения Армении в обстреле населенных пунктов

Оборонное ведомство Азербайджана опровергло информацию Минобороны Армении об обстреле армянских приграничных населенных пунктов. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:39

2022-09-14T12:39

2022-09-14T12:39

в мире

ситуация на армяно-азербайджанской границе

азербайджан

армения

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БАКУ, 14 сен – РИА Новости. Оборонное ведомство Азербайджана опровергло информацию Минобороны Армении об обстреле армянских приграничных населенных пунктов.Ранее минобороны Армении обвинило азербайджанскую сторону в обстреле своих населенных пунктов Джермук (Вайоцдзорская область) и Верин Шоржа (Гегаркуникская область)."Информация, распространяемая в армянской прессе, о том, что подразделения азербайджанской армии якобы обстреливают жилые дома, не имеет под собой реальных оснований. Это очередная дезинформация армянской стороны. Подразделения азербайджанской армии не нацелены на гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

https://ria.ru/20220914/obstrel-1816685895.html

https://ria.ru/20220914/lachin-1816655968.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения