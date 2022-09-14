https://ria.ru/20220914/obstrel-1816685895.html
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных сел
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных сел - РИА Новости, 14.09.2022
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных сел
Вооруженные силы Армении обстреливают приграничные азербайджанские населенные пункты из гаубиц Д-30 и Д-20, сообщает пресс-служба оборонного ведомства... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:01
2022-09-14T12:01
2022-09-14T12:28
в мире
азербайджан
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 14 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Армении обстреливают приграничные азербайджанские населенные пункты из гаубиц Д-30 и Д-20, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана."Вооруженные силы Армении обстреливают азербайджанские позиции, а также населенные пункты Зейли, Йеллиджа и Йухары Айрым Кяльбаджарского района с применением гаубиц Д-30 и Д-20", - говорится в сообщении.Ведомство подчеркивает, что азербайджанская армия осуществляет локальные ответные меры только против легитимных военных целей.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
https://ria.ru/20220914/ceasefire-1816645948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Армения, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
12:01 14.09.2022 (обновлено: 12:28 14.09.2022)
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных сел
Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении ведут обстрел приграничных сел из гаубиц
БАКУ, 14 сен – РИА Новости.
Вооруженные силы Армении обстреливают приграничные азербайджанские населенные пункты из гаубиц Д-30 и Д-20, сообщает
пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.
"Вооруженные силы Армении обстреливают азербайджанские позиции, а также населенные пункты Зейли, Йеллиджа и Йухары Айрым Кяльбаджарского района с применением гаубиц Д-30 и Д-20", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркивает, что азербайджанская армия осуществляет локальные ответные меры только против легитимных военных целей.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном
). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин
, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина
и премьера Армении Никола Пашиняна
и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ
.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.