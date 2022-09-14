https://ria.ru/20220914/obstrel-1816685895.html

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных сел

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных сел - РИА Новости, 14.09.2022

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных сел

Вооруженные силы Армении обстреливают приграничные азербайджанские населенные пункты из гаубиц Д-30 и Д-20, сообщает пресс-служба оборонного ведомства... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:01

2022-09-14T12:01

2022-09-14T12:28

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армения

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 14 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Армении обстреливают приграничные азербайджанские населенные пункты из гаубиц Д-30 и Д-20, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана."Вооруженные силы Армении обстреливают азербайджанские позиции, а также населенные пункты Зейли, Йеллиджа и Йухары Айрым Кяльбаджарского района с применением гаубиц Д-30 и Д-20", - говорится в сообщении.Ведомство подчеркивает, что азербайджанская армия осуществляет локальные ответные меры только против легитимных военных целей.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

https://ria.ru/20220914/ceasefire-1816645948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, азербайджан, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе