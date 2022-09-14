Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Стаханову в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS
© AP Photo / The News Tribune, Peter HaleyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / The News Tribune, Peter Haley
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Стаханову в ЛНР шесть ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.40 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале
Стаханов располагается приблизительно в 60 километрах к западу от Луганска.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.