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Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/obstrel-1816666410.html
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 14.09.2022
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Стаханову в ЛНР шесть ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:10
2022-09-14T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
украина
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ЛУГАНСК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Стаханову в ЛНР шесть ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.40 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-каналеСтаханов располагается приблизительно в 60 километрах к западу от Луганска.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
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в мире, стаханов, украина, сша, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, Украина, США, BAE Systems, Lockheed Martin
11:10 14.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Стаханову в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS

© AP Photo / The News Tribune, Peter HaleyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / The News Tribune, Peter Haley
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Стаханову в ЛНР шесть ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.40 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале
Стаханов располагается приблизительно в 60 километрах к западу от Луганска.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

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