https://ria.ru/20220914/obstrel-1816666410.html

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 14.09.2022

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Стаханову в ЛНР шесть ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:10

2022-09-14T11:10

2022-09-14T11:10

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

украина

сша

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Стаханову в ЛНР шесть ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.40 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-каналеСтаханов располагается приблизительно в 60 километрах к западу от Луганска.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

стаханов

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стаханов, украина, сша, bae systems, lockheed martin