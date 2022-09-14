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ВСУ нанесли ракетный удар по Перевальску в ЛНР, погиб подросток - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/obstrel-1816643546.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Перевальску в ЛНР, погиб подросток
ВСУ нанесли ракетный удар по Перевальску в ЛНР, погиб подросток - РИА Новости, 14.09.2022
ВСУ нанесли ракетный удар по Перевальску в ЛНР, погиб подросток
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в Луганской Народной Республике, погиб подросток, еще четыре человека... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:30
2022-09-14T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в Луганской Народной Республике, погиб подросток, еще четыре человека получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.40 (совпадает с мск) по населенному пункту Перевальск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (6 ракет). В результате обстрела погиб пятнадцатилетий подросток и 4 человека получили ранения. Разрушено здание Перевальского колледжа", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:30 14.09.2022 (обновлено: 15:20 14.09.2022)
 
ВСУ нанесли ракетный удар по Перевальску в ЛНР, погиб подросток

ВСУ выпустили по Перевальску в ЛНР шесть ракет из HIMARS, погиб подросток

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия обстрела колледжа в городе Перевальск со стороны ВСУ
Последствия обстрела колледжа в городе Перевальск со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия обстрела колледжа в городе Перевальск со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в Луганской Народной Республике, погиб подросток, еще четыре человека получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.40 (совпадает с мск) по населенному пункту Перевальск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (6 ракет). В результате обстрела погиб пятнадцатилетий подросток и 4 человека получили ранения. Разрушено здание Перевальского колледжа", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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