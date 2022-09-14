https://ria.ru/20220914/obstrel-1816643546.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Перевальску в ЛНР, погиб подросток

ВСУ нанесли ракетный удар по Перевальску в ЛНР, погиб подросток - РИА Новости, 14.09.2022

ВСУ нанесли ракетный удар по Перевальску в ЛНР, погиб подросток

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в Луганской Народной Республике, погиб подросток, еще четыре человека... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:30

2022-09-14T09:30

2022-09-14T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в Луганской Народной Республике, погиб подросток, еще четыре человека получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.40 (совпадает с мск) по населенному пункту Перевальск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (6 ракет). В результате обстрела погиб пятнадцатилетий подросток и 4 человека получили ранения. Разрушено здание Перевальского колледжа", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины