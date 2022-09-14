https://ria.ru/20220914/obstrel-1816630024.html

В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека

В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека - РИА Новости, 14.09.2022

В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики, сообщил мэр РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T07:43

2022-09-14T07:43

2022-09-14T07:58

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

горловка

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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."По уточненным данным, сегодня в пгт Гольмовский вследствие прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом по улице Больничная, 16 погибло четверо мирных жителей", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220913/doma-1816599872.html

гольмовский

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

в мире, гольмовский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, горловка