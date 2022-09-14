https://ria.ru/20220914/obstrel-1816630024.html
В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека
В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека - РИА Новости, 14.09.2022
В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики, сообщил мэр РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T07:43
2022-09-14T07:43
2022-09-14T07:58
специальная военная операция на украине
в мире
гольмовский
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
горловка
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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."По уточненным данным, сегодня в пгт Гольмовский вследствие прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом по улице Больничная, 16 погибло четверо мирных жителей", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220913/doma-1816599872.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Горловка
07:43 14.09.2022 (обновлено: 07:58 14.09.2022)
В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека
Приходько заявил, что в Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека