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В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/obstrel-1816630024.html
В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека
В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека - РИА Новости, 14.09.2022
В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики, сообщил мэр РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T07:43
2022-09-14T07:58
специальная военная операция на украине
в мире
гольмовский
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
горловка
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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."По уточненным данным, сегодня в пгт Гольмовский вследствие прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом по улице Больничная, 16 погибло четверо мирных жителей", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220913/doma-1816599872.html
гольмовский
донецкая народная республика
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в мире, гольмовский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Горловка
07:43 14.09.2022 (обновлено: 07:58 14.09.2022)
 
В Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека

Приходько заявил, что в Гольмовском из-за обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"По уточненным данным, сегодня в пгт Гольмовский вследствие прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом по улице Больничная, 16 погибло четверо мирных жителей", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГорловка
 
 
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