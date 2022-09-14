https://ria.ru/20220914/neft-1816715655.html

Индия скептически относится к идее установить лимит цен на российскую нефть

Индия скептически относится к идее установить лимит цен на российскую нефть - РИА Новости, 14.09.2022

Индия скептически относится к идее установить лимит цен на российскую нефть

Индия скептически относится к затее установить потолок цен на нефть из России, сказал РИА Новости посол РФ в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:39

2022-09-14T13:39

2022-09-14T13:39

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен – РИА Новости. Индия скептически относится к затее установить потолок цен на нефть из России, сказал РИА Новости посол РФ в Индии Денис Алипов."К затее установить ценовой потолок на российскую нефть Индия относится весьма скептически, хотя США всеми силами пытаются втянуть ее в свою авантюру. Понимают, что без Индии как одного из крупнейших потребителей она не сработает. Индийцы, конечно, заинтересованы в снижении мировых цен на энергоресурсы, но отнюдь не уверены, что планы американцев сработают. Не уверен, что сами США в этом уверены. В Нью-Дели знают, что Россия в ущерб себе торговать не будет", - сказал посол.Алипов отметил, что с начала текущего года доля российской нефти в структуре импорта Индии выросла с 1,5-2% до 12-13%."По данным из разных источников, объем поставок к июлю вырос не менее чем в 7 раз. В августе они доходили до 1 миллиона баррелей в сутки. Мы и ранее говорили о перспективности долгосрочных контрактов по энергоносителям, а сейчас они тем более становятся насущной необходимостью. Предметный диалог на этот счет ведется", - сказал посол.Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, говоря о предложении ввести ограничение цен на российскую нефть, заявил, что Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать это предложение. Министр добавил, что до сих пор неясно, какие страны примут участие в предлагаемом ограничении цен и какие последствия это может иметь для рынков. Он также указал, что у него нет "морального конфликта" в связи с покупкой российской нефти, но есть моральный долг перед потребителями в Индии.

https://ria.ru/20220913/indiya-1816545402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, денис алипов, индия, россия, сша, нефть, в мире