https://ria.ru/20220914/neft-1816668403.html

МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть

МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть - РИА Новости, 14.09.2022

МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) незначительно понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2022 году и ждет его на уровне 99,7 миллиона баррелей... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:19

2022-09-14T11:19

2022-09-14T11:26

экономика

китай

мэа

оэср

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) незначительно понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2022 году и ждет его на уровне 99,7 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году ожидает роста до 101,8 миллиона баррелей, сообщается в сентябрьском докладе агентства.В августовском прогнозе МЭА ожидало роста спроса в 2022 году на 2,1 миллиона баррелей в сутки."В 2022 году мировой спрос на нефть вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки, достигнув 99,7 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году вырастет еще на 2,1 миллиона баррелей в сутки и превысит допандемический уровень, достигнув 101,8 миллиона баррелей в сутки. ...Мы пересмотрели наш прогноз роста на 2022 год в сторону снижения на незначительные 110 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым отчетом", - пишет МЭА.Отмечается, что мировой спрос на нефть по-прежнему находится под давлением неустойчивой экономики Китая и продолжающегося спада в экономике стран ОЭСР.

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китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, мэа, оэср