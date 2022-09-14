https://ria.ru/20220914/neft-1816668403.html
МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть
МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть - РИА Новости, 14.09.2022
МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть
Международное энергетическое агентство (МЭА) незначительно понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2022 году и ждет его на уровне 99,7 миллиона баррелей... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:19
2022-09-14T11:19
2022-09-14T11:26
экономика
китай
мэа
оэср
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) незначительно понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2022 году и ждет его на уровне 99,7 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году ожидает роста до 101,8 миллиона баррелей, сообщается в сентябрьском докладе агентства.В августовском прогнозе МЭА ожидало роста спроса в 2022 году на 2,1 миллиона баррелей в сутки."В 2022 году мировой спрос на нефть вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки, достигнув 99,7 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году вырастет еще на 2,1 миллиона баррелей в сутки и превысит допандемический уровень, достигнув 101,8 миллиона баррелей в сутки. ...Мы пересмотрели наш прогноз роста на 2022 год в сторону снижения на незначительные 110 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым отчетом", - пишет МЭА.Отмечается, что мировой спрос на нефть по-прежнему находится под давлением неустойчивой экономики Китая и продолжающегося спада в экономике стран ОЭСР.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, мэа, оэср
Экономика, Китай, МЭА, ОЭСР
11:19 14.09.2022 (обновлено: 11:26 14.09.2022)
МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть
МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) незначительно понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2022 году и ждет его на уровне 99,7 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году ожидает роста до 101,8 миллиона баррелей, сообщается в сентябрьском докладе агентства.
В августовском прогнозе МЭА ожидало роста спроса в 2022 году на 2,1 миллиона баррелей в сутки.
"В 2022 году мировой спрос на нефть вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки, достигнув 99,7 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году вырастет еще на 2,1 миллиона баррелей в сутки и превысит допандемический уровень, достигнув 101,8 миллиона баррелей в сутки. ...Мы пересмотрели наш прогноз роста на 2022 год в сторону снижения на незначительные 110 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым отчетом", - пишет МЭА.
Отмечается, что мировой спрос на нефть по-прежнему находится под давлением неустойчивой экономики Китая
и продолжающегося спада в экономике стран ОЭСР
.