https://ria.ru/20220914/neft-1816329551.html

Выкатить бочку: США снова лезут в нефтяной резерв

Выкатить бочку: США снова лезут в нефтяной резерв - РИА Новости, 14.09.2022

Выкатить бочку: США снова лезут в нефтяной резерв

Декабрьское эмбарго на российскую нефть заставляет Запад нервничать. Ждут не только дефицита энергоносителей, но и скачка цен. В США, где топливная инфляция... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T08:00

2022-09-14T08:00

2022-09-14T08:20

экономика

цены на нефть

сша

евросоюз

brent

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103770/01/1037700179_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f505f6393dca271a50deb0d024b1c9e6.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Декабрьское эмбарго на российскую нефть заставляет Запад нервничать. Ждут не только дефицита энергоносителей, но и скачка цен. В США, где топливная инфляция зашкаливает, пытаются это предотвратить, продав еще больше запасов из стратегических резервов. Сколько черного золота американцы готовы достать из "кубышки" и помогут ли им нефтяные интервенции — в материале РИА Новости.Боятся скачкаВ соответствии с шестым пакетом санкций ЕС, 5 декабря вступает в силу эмбарго на морские поставки нефти из России, а с 5 февраля — нефтепродуктов. Также страны "Большой семерки" намерены увязать это с потолком цен на российские углеводороды.Москва уже предупредила, что прекратит продажу сырья тем, кто присоединится к ограничениям. Как считают аналитики, дестабилизация рынка в таком случае неизбежна, причем пострадают прежде всего европейские и американские потребители.На черный деньПо данным Bloomberg, в администрации Байдена "изучают способы снижения цен на нефть, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов".Стратегический нефтяной резерв США (SPR), хранящийся под землей в Луизиане и Техасе на случай чрезвычайных ситуаций, — это огромные запасы. В конце 2021-го их оценивали в 600 миллионов баррелей.Однако из-за резкого подорожания бензина "кубышку" пришлось приоткрыть. В марте Байден сообщил о выводе на рынок в течение полугода 180 миллионов дополнительных баррелей.Это беспрецедентный шаг. В 2000 году, когда не хватало топлива в северо-восточных штатах, и в 2011-м на фоне "арабской весны" выкачивали не более 30 миллионов. В конце 2021 года выделили немного на удержание котировок ниже 100 долларов. Не помогло.Краткосрочный эффектСколько выкачают на этот раз, пока не уточняют. В SPR сейчас — 442,5 миллиона баррелей. После реализации плана Байдена останется 388 миллионов — минимум с января 1984-го, отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab. Но на долгий эффект от этого рассчитывать не приходится.Аналитики подчеркивают: мировой рынок нефти в данный момент сбалансирован по спросу и предложению. Другое дело, что на цены влияет не только предстоящее эмбарго. Сырье дешевеет из-за ожиданий рецессии, а также новых вспышек ковида в Китае, где политика нулевой терпимости закрывает целые районы и города."Нефть находится в ярко выраженном нисходящем тренде с июня, когда начался спуск с 127 долларов за баррель. К концу сентября теоретически возможны минимумы с января — 80 долларов и ниже", — отмечает Михаил Оганезов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Тем не менее в условиях нефтяного эмбарго выход Китая из затянувшихся локдаунов повысит потребление и, соответственно, цены. Американские резервы вряд ли повлияют на динамику рынка.Единственное, на что могут рассчитывать в Вашингтоне, — немного сбить цены внутри страны. Вероятность того, что конгресс после выборов решится на экспорт резервной нефти при столь дорогом бензине, очень мала.

https://ria.ru/20220803/besporyadki-1806821674.html

https://ria.ru/20211113/neft-1758783139.html

https://ria.ru/20220909/neft-1815793578.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, сша, евросоюз, brent, санкции в отношении россии