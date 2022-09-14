Рейтинг@Mail.ru
Выкатить бочку: США снова лезут в нефтяной резерв - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/neft-1816329551.html
Выкатить бочку: США снова лезут в нефтяной резерв
Выкатить бочку: США снова лезут в нефтяной резерв - РИА Новости, 14.09.2022
Выкатить бочку: США снова лезут в нефтяной резерв
Декабрьское эмбарго на российскую нефть заставляет Запад нервничать. Ждут не только дефицита энергоносителей, но и скачка цен. В США, где топливная инфляция... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T08:00
2022-09-14T08:20
экономика
цены на нефть
сша
евросоюз
brent
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103770/01/1037700179_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f505f6393dca271a50deb0d024b1c9e6.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Декабрьское эмбарго на российскую нефть заставляет Запад нервничать. Ждут не только дефицита энергоносителей, но и скачка цен. В США, где топливная инфляция зашкаливает, пытаются это предотвратить, продав еще больше запасов из стратегических резервов. Сколько черного золота американцы готовы достать из "кубышки" и помогут ли им нефтяные интервенции — в материале РИА Новости.Боятся скачкаВ соответствии с шестым пакетом санкций ЕС, 5 декабря вступает в силу эмбарго на морские поставки нефти из России, а с 5 февраля — нефтепродуктов. Также страны "Большой семерки" намерены увязать это с потолком цен на российские углеводороды.Москва уже предупредила, что прекратит продажу сырья тем, кто присоединится к ограничениям. Как считают аналитики, дестабилизация рынка в таком случае неизбежна, причем пострадают прежде всего европейские и американские потребители.На черный деньПо данным Bloomberg, в администрации Байдена "изучают способы снижения цен на нефть, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов".Стратегический нефтяной резерв США (SPR), хранящийся под землей в Луизиане и Техасе на случай чрезвычайных ситуаций, — это огромные запасы. В конце 2021-го их оценивали в 600 миллионов баррелей.Однако из-за резкого подорожания бензина "кубышку" пришлось приоткрыть. В марте Байден сообщил о выводе на рынок в течение полугода 180 миллионов дополнительных баррелей.Это беспрецедентный шаг. В 2000 году, когда не хватало топлива в северо-восточных штатах, и в 2011-м на фоне "арабской весны" выкачивали не более 30 миллионов. В конце 2021 года выделили немного на удержание котировок ниже 100 долларов. Не помогло.Краткосрочный эффектСколько выкачают на этот раз, пока не уточняют. В SPR сейчас — 442,5 миллиона баррелей. После реализации плана Байдена останется 388 миллионов — минимум с января 1984-го, отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab. Но на долгий эффект от этого рассчитывать не приходится.Аналитики подчеркивают: мировой рынок нефти в данный момент сбалансирован по спросу и предложению. Другое дело, что на цены влияет не только предстоящее эмбарго. Сырье дешевеет из-за ожиданий рецессии, а также новых вспышек ковида в Китае, где политика нулевой терпимости закрывает целые районы и города."Нефть находится в ярко выраженном нисходящем тренде с июня, когда начался спуск с 127 долларов за баррель. К концу сентября теоретически возможны минимумы с января — 80 долларов и ниже", — отмечает Михаил Оганезов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Тем не менее в условиях нефтяного эмбарго выход Китая из затянувшихся локдаунов повысит потребление и, соответственно, цены. Американские резервы вряд ли повлияют на динамику рынка.Единственное, на что могут рассчитывать в Вашингтоне, — немного сбить цены внутри страны. Вероятность того, что конгресс после выборов решится на экспорт резервной нефти при столь дорогом бензине, очень мала.
https://ria.ru/20220803/besporyadki-1806821674.html
https://ria.ru/20211113/neft-1758783139.html
https://ria.ru/20220909/neft-1815793578.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Дембинская
Наталья Дембинская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103770/01/1037700179_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_76e6fde88fcc26a1e46cdb9f1d1ac2db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, сша, евросоюз, brent, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, США, Евросоюз, Brent, Санкции в отношении России
08:00 14.09.2022 (обновлено: 08:20 14.09.2022)
 

Выкатить бочку: США снова лезут в нефтяной резерв

© AP Photo / Brennan LinsleyДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Brennan Linsley
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Декабрьское эмбарго на российскую нефть заставляет Запад нервничать. Ждут не только дефицита энергоносителей, но и скачка цен. В США, где топливная инфляция зашкаливает, пытаются это предотвратить, продав еще больше запасов из стратегических резервов. Сколько черного золота американцы готовы достать из "кубышки" и помогут ли им нефтяные интервенции — в материале РИА Новости.

Боятся скачка

В соответствии с шестым пакетом санкций ЕС, 5 декабря вступает в силу эмбарго на морские поставки нефти из России, а с 5 февраля — нефтепродуктов. Также страны "Большой семерки" намерены увязать это с потолком цен на российские углеводороды.
Москва уже предупредила, что прекратит продажу сырья тем, кто присоединится к ограничениям. Как считают аналитики, дестабилизация рынка в таком случае неизбежна, причем пострадают прежде всего европейские и американские потребители.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 04:00
СМИ: Восточной Германии грозят беспорядки из-за эмбарго на российскую нефть

На черный день

По данным Bloomberg, в администрации Байдена "изучают способы снижения цен на нефть, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов".

По мнению экспертов, отказ Европы от российских энергоносителей вызовет на мировом рынке очередное повышение спроса и взлет котировок. Если Белый дом решит задействовать резервы, топливные интервенции возможны в ноябре, декабре и январе.

Стратегический нефтяной резерв США (SPR), хранящийся под землей в Луизиане и Техасе на случай чрезвычайных ситуаций, — это огромные запасы. В конце 2021-го их оценивали в 600 миллионов баррелей.
Однако из-за резкого подорожания бензина "кубышку" пришлось приоткрыть. В марте Байден сообщил о выводе на рынок в течение полугода 180 миллионов дополнительных баррелей.
Это беспрецедентный шаг. В 2000 году, когда не хватало топлива в северо-восточных штатах, и в 2011-м на фоне "арабской весны" выкачивали не более 30 миллионов. В конце 2021 года выделили немного на удержание котировок ниже 100 долларов. Не помогло.
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября 2021, 08:00
Экстренные меры: США распечатали нефтяные резервы

Краткосрочный эффект

Сколько выкачают на этот раз, пока не уточняют. В SPR сейчас — 442,5 миллиона баррелей. После реализации плана Байдена останется 388 миллионов — минимум с января 1984-го, отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab. Но на долгий эффект от этого рассчитывать не приходится.

"Расходовать запасы полностью в США не намерены, к тому же предусмотрели лимит в полгода, поскольку предполагали увеличение добычи на миллион баррелей в сутки. Однако прибавилось лишь 0,3 миллиона — до 12 миллионов в день", — поясняет эксперт.

Аналитики подчеркивают: мировой рынок нефти в данный момент сбалансирован по спросу и предложению. Другое дело, что на цены влияет не только предстоящее эмбарго. Сырье дешевеет из-за ожиданий рецессии, а также новых вспышек ковида в Китае, где политика нулевой терпимости закрывает целые районы и города.
Объект компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 22:16
США хотят установить потолок цен нефти выше себестоимости, но ниже рынка
"Нефть находится в ярко выраженном нисходящем тренде с июня, когда начался спуск с 127 долларов за баррель. К концу сентября теоретически возможны минимумы с января — 80 долларов и ниже", — отмечает Михаил Оганезов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.
Тем не менее в условиях нефтяного эмбарго выход Китая из затянувшихся локдаунов повысит потребление и, соответственно, цены. Американские резервы вряд ли повлияют на динамику рынка.

"Сдерживающий эффект от распродажи стратегических запасов, скорее всего, ограничится несколькими неделями", — полагает Кирилл Таченников, директор аналитического департамента инвестиционного банка Синара.

Единственное, на что могут рассчитывать в Вашингтоне, — немного сбить цены внутри страны. Вероятность того, что конгресс после выборов решится на экспорт резервной нефти при столь дорогом бензине, очень мала.
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАЕвросоюзBrentСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала