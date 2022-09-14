https://ria.ru/20220914/nasilnik-1816713999.html
В Омске задержали серийного насильника-форточника
В Омске задержали серийного насильника-форточника - РИА Новости, 14.09.2022
В Омске задержали серийного насильника-форточника
В Омске задержали серийного насильника, влезавшего в квартиры жертв ночью через форточку, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:33
2022-09-14T13:33
2022-09-14T14:20
происшествия
омск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ОМСК/МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Омске задержали серийного насильника, влезавшего в квартиры жертв ночью через форточку, сообщается на сайте МВД РФ."На территории Кировского округа областного центра задержали 63-летнего мужчину, который подозревается в серии изнасилований, совершенных в период с 2010 по 2012 год. По данным оперативников, задержанный причастен к восьми преступлениям против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении. Как уточняет в пресс-релизе региональная полиция, речь об изнасилованиях и покушениях на изнасилование. Жертвами становились женщины и девушки, жившие в квартирах на первых этажах, куда подозреваемый пролезал ночью через форточки. Кроме того, на счету задержанного ряд краж."Выяснилось, что в течение шести лет подозреваемый отбывал наказание за совершение преступления на территории другого государства. После отбытия наказания он вернулся в Омск. Оперативники установили его местонахождение и задержали", - добавляется в сообщении МВД РФ.Уголовные дела по фактам изнасилований соединили в одном производстве из-за сходного почерка преступлений и описаний преступника со слов его жертв. Была создана специальная следственно-оперативная группа, куда входили самые опытные сотрудники уголовного розыска и оперативники территориальных подразделений полиции. В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного.
https://ria.ru/20220518/nasilnik-1789255585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание в Омске подозреваемого в изнасилованиях
МВД: в Омске задержали серийного насильника, влезавшего к жертвам по ночам через форточку, на его счету 8 преступлений
2022-09-14T13:33
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Омск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:33 14.09.2022 (обновлено: 14:20 14.09.2022)
В Омске задержали серийного насильника-форточника
В Омске задержали серийного насильника, влезавшего к жертвам через форточку
ОМСК/МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
В Омске задержали серийного насильника, влезавшего в квартиры жертв ночью через форточку, сообщается на сайте
МВД РФ.
"На территории Кировского округа областного центра задержали 63-летнего мужчину, который подозревается в серии изнасилований, совершенных в период с 2010 по 2012 год. По данным оперативников, задержанный причастен к восьми преступлениям против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении.
Как уточняет в пресс-релизе региональная полиция, речь об изнасилованиях и покушениях на изнасилование. Жертвами становились женщины и девушки, жившие в квартирах на первых этажах, куда подозреваемый пролезал ночью через форточки. Кроме того, на счету задержанного ряд краж.
"Выяснилось, что в течение шести лет подозреваемый отбывал наказание за совершение преступления на территории другого государства. После отбытия наказания он вернулся в Омск. Оперативники установили его местонахождение и задержали", - добавляется в сообщении МВД РФ.
Уголовные дела по фактам изнасилований соединили в одном производстве из-за сходного почерка преступлений и описаний преступника со слов его жертв. Была создана специальная следственно-оперативная группа, куда входили самые опытные сотрудники уголовного розыска и оперативники территориальных подразделений полиции. В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного.