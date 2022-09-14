https://ria.ru/20220914/nasilnik-1816713999.html

В Омске задержали серийного насильника-форточника

В Омске задержали серийного насильника-форточника - РИА Новости, 14.09.2022

В Омске задержали серийного насильника-форточника

В Омске задержали серийного насильника, влезавшего в квартиры жертв ночью через форточку, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:33

2022-09-14T13:33

2022-09-14T14:20

происшествия

омск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ОМСК/МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Омске задержали серийного насильника, влезавшего в квартиры жертв ночью через форточку, сообщается на сайте МВД РФ."На территории Кировского округа областного центра задержали 63-летнего мужчину, который подозревается в серии изнасилований, совершенных в период с 2010 по 2012 год. По данным оперативников, задержанный причастен к восьми преступлениям против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении. Как уточняет в пресс-релизе региональная полиция, речь об изнасилованиях и покушениях на изнасилование. Жертвами становились женщины и девушки, жившие в квартирах на первых этажах, куда подозреваемый пролезал ночью через форточки. Кроме того, на счету задержанного ряд краж."Выяснилось, что в течение шести лет подозреваемый отбывал наказание за совершение преступления на территории другого государства. После отбытия наказания он вернулся в Омск. Оперативники установили его местонахождение и задержали", - добавляется в сообщении МВД РФ.Уголовные дела по фактам изнасилований соединили в одном производстве из-за сходного почерка преступлений и описаний преступника со слов его жертв. Была создана специальная следственно-оперативная группа, куда входили самые опытные сотрудники уголовного розыска и оперативники территориальных подразделений полиции. В настоящее время решается вопрос об аресте задержанного.

https://ria.ru/20220518/nasilnik-1789255585.html

омск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Омске подозреваемого в изнасилованиях МВД: в Омске задержали серийного насильника, влезавшего к жертвам по ночам через форточку, на его счету 8 преступлений 2022-09-14T13:33 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)