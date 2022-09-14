https://ria.ru/20220914/narusheniya-1816828175.html

Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе

Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе - РИА Новости, 14.09.2022

Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:23

2022-09-14T19:23

2022-09-14T19:28

ситуация на армяно-азербайджанской границе

нагорный карабах

россия

в мире

армения

азербайджан

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня."Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220914/demilitatsiya-1816628677.html

нагорный карабах

россия

армения

азербайджан

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ситуация на армяно-азербайджанской границе, нагорный карабах, россия, в мире, армения, азербайджан, министерство обороны рф (минобороны рф)