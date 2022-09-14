https://ria.ru/20220914/narusheniya-1816828175.html
Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе
Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе - РИА Новости, 14.09.2022
Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:23
2022-09-14T19:23
2022-09-14T19:28
ситуация на армяно-азербайджанской границе
нагорный карабах
россия
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армения
азербайджан
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня."Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220914/demilitatsiya-1816628677.html
нагорный карабах
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, нагорный карабах, россия, в мире, армения, азербайджан, министерство обороны рф (минобороны рф)
Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Нагорный Карабах, Россия, В мире, Армения, Азербайджан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
19:23 14.09.2022 (обновлено: 19:28 14.09.2022)
Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе
Минобороны не зафиксировало за сутки нарушений перемирия в зоне ответственности в Карабахе