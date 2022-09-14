https://ria.ru/20220914/nalogi-1816779600.html

ЕК предложила взимать треть от сверхдоходов энергокомпаний в Евросоюзе

ЕК предложила взимать треть от сверхдоходов энергокомпаний в Евросоюзе - РИА Новости, 14.09.2022

ЕК предложила взимать треть от сверхдоходов энергокомпаний в Евросоюзе

Еврокомиссия (ЕК) предлагает взимать треть от сверхдоходов энергокомпаний в Евросоюзе, но страны союза могут установить более высокую планку, сказал... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:40

2022-09-14T16:40

2022-09-14T17:03

еврокомиссия

евросоюз

страсбург

франс тиммерманс

в мире

природный газ

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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает взимать треть от сверхдоходов энергокомпаний в Евросоюзе, но страны союза могут установить более высокую планку, сказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.Страны ЕС, если захотят, могут пойти дальше в объемах собираемой сверхприбыли, поскольку "треть - это минимальный уровень", добавил Тиммерманс.ЕК в среду выступила с рядом предложений по новым мерам в ответ на высокие цены на энергию в ЕС.Одна из них касается энергокомпаний. В данном случае речь идёт о так называемом "взносе солидарности" на сверхприбыль, полученную от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах. Еврокомиссия предлагает, чтобы он собирался государствами ЕС с той части прибыли соответствующих компаний за 2022 фискальный год, которая превышает 20-процентное увеличение по сравнению со средней прибылью за предыдущие три года.Полученные странами ЕС таким образом средства будут направляться на поддержку, в частности, уязвимых домохозяйств, сильно пострадавших от цен на энергию компаний и энергоёмких отраслей экономики Евросоюза.Этот взнос может принести около 25 миллиардов евро дополнительных государственных доходов, отметила ЕК.Новые предложения Еврокомиссии подлежат согласованию стран Евросоюза.

https://ria.ru/20220914/evropa-1816777968.html

https://ria.ru/20220914/finlyandiya-1816653528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

еврокомиссия, евросоюз, страсбург, франс тиммерманс, в мире, природный газ