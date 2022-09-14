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ЕК предложила взимать треть от сверхдоходов энергокомпаний в Евросоюзе - РИА Новости, 14.09.2022
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ЕК предложила взимать треть от сверхдоходов энергокомпаний в Евросоюзе
ЕК предложила взимать треть от сверхдоходов энергокомпаний в Евросоюзе - РИА Новости, 14.09.2022
ЕК предложила взимать треть от сверхдоходов энергокомпаний в Евросоюзе
Еврокомиссия (ЕК) предлагает взимать треть от сверхдоходов энергокомпаний в Евросоюзе, но страны союза могут установить более высокую планку, сказал... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:40
2022-09-14T17:03
еврокомиссия
евросоюз
страсбург
франс тиммерманс
в мире
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает взимать треть от сверхдоходов энергокомпаний в Евросоюзе, но страны союза могут установить более высокую планку, сказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.Страны ЕС, если захотят, могут пойти дальше в объемах собираемой сверхприбыли, поскольку "треть - это минимальный уровень", добавил Тиммерманс.ЕК в среду выступила с рядом предложений по новым мерам в ответ на высокие цены на энергию в ЕС.Одна из них касается энергокомпаний. В данном случае речь идёт о так называемом "взносе солидарности" на сверхприбыль, полученную от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах. Еврокомиссия предлагает, чтобы он собирался государствами ЕС с той части прибыли соответствующих компаний за 2022 фискальный год, которая превышает 20-процентное увеличение по сравнению со средней прибылью за предыдущие три года.Полученные странами ЕС таким образом средства будут направляться на поддержку, в частности, уязвимых домохозяйств, сильно пострадавших от цен на энергию компаний и энергоёмких отраслей экономики Евросоюза.Этот взнос может принести около 25 миллиардов евро дополнительных государственных доходов, отметила ЕК.Новые предложения Еврокомиссии подлежат согласованию стран Евросоюза.
https://ria.ru/20220914/evropa-1816777968.html
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еврокомиссия, евросоюз, страсбург, франс тиммерманс, в мире, природный газ
Еврокомиссия, Евросоюз, Страсбург, Франс Тиммерманс, В мире, Природный газ
16:40 14.09.2022 (обновлено: 17:03 14.09.2022)
 
ЕК предложила взимать треть от сверхдоходов энергокомпаний в Евросоюзе

Вице-президент ЕК Тиммерманс предложил взимать треть от сверхдоходов энергокомпаний в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает взимать треть от сверхдоходов энергокомпаний в Евросоюзе, но страны союза могут установить более высокую планку, сказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.
"Мы говорим об одной трети от прибыли, которая выше 120% от средней за последние три года. Только 33%, не вся прибыль", - сказал он на пресс-конференции в Страсбурге, которая транслировалась на сайте ЕК.
Страны ЕС, если захотят, могут пойти дальше в объемах собираемой сверхприбыли, поскольку "треть - это минимальный уровень", добавил Тиммерманс.
ЕК в среду выступила с рядом предложений по новым мерам в ответ на высокие цены на энергию в ЕС.
Одна из них касается энергокомпаний. В данном случае речь идёт о так называемом "взносе солидарности" на сверхприбыль, полученную от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах. Еврокомиссия предлагает, чтобы он собирался государствами ЕС с той части прибыли соответствующих компаний за 2022 фискальный год, которая превышает 20-процентное увеличение по сравнению со средней прибылью за предыдущие три года.
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Полученные странами ЕС таким образом средства будут направляться на поддержку, в частности, уязвимых домохозяйств, сильно пострадавших от цен на энергию компаний и энергоёмких отраслей экономики Евросоюза.
Этот взнос может принести около 25 миллиардов евро дополнительных государственных доходов, отметила ЕК.
Новые предложения Еврокомиссии подлежат согласованию стран Евросоюза.
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