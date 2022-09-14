https://ria.ru/20220914/nagrazhdenie-1816850232.html
Путин наградил Косачева орденом
Путин наградил Косачева орденом - РИА Новости, 14.09.2022
Путин наградил Косачева орденом
Президент России Владимир Путин наградил вице-спикера Совфеда Константина Косачева орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T21:15
2022-09-14T21:15
2022-09-14T21:15
владимир путин
константин косачев
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил вице-спикера Совфеда Константина Косачева орденом "За заслуги перед отечеством" III степени.Данный указ опубликован на официальном сайте интернет-портала правовой информации."За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Косачева Константина", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210317/kosachev-1601595840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, константин косачев, россия, совет федерации рф
Владимир Путин, Константин Косачев, Россия, Совет Федерации РФ
Путин наградил Косачева орденом
Путин наградил Косачева орденом за вклад в развитие парламентаризма