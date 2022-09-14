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Путин наградил Косачева орденом - РИА Новости, 14.09.2022
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Путин наградил Косачева орденом
Путин наградил Косачева орденом - РИА Новости, 14.09.2022
Путин наградил Косачева орденом
Президент России Владимир Путин наградил вице-спикера Совфеда Константина Косачева орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T21:15
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владимир путин
константин косачев
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил вице-спикера Совфеда Константина Косачева орденом "За заслуги перед отечеством" III степени.Данный указ опубликован на официальном сайте интернет-портала правовой информации."За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Косачева Константина", - говорится в документе.
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владимир путин, константин косачев, россия, совет федерации рф
Владимир Путин, Константин Косачев, Россия, Совет Федерации РФ
21:15 14.09.2022
 
Путин наградил Косачева орденом

Путин наградил Косачева орденом за вклад в развитие парламентаризма

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил вице-спикера Совфеда Константина Косачева орденом "За заслуги перед отечеством" III степени.
Данный указ опубликован на официальном сайте интернет-портала правовой информации.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта 2021, 11:03
Биография Константина Косачева
"За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Косачева Константина", - говорится в документе.
 
Владимир ПутинКонстантин КосачевРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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