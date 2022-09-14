https://ria.ru/20220914/nagrazhdenie-1816850232.html

Путин наградил Косачева орденом

Путин наградил Косачева орденом - РИА Новости, 14.09.2022

Путин наградил Косачева орденом

Президент России Владимир Путин наградил вице-спикера Совфеда Константина Косачева орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T21:15

2022-09-14T21:15

2022-09-14T21:15

владимир путин

константин косачев

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил вице-спикера Совфеда Константина Косачева орденом "За заслуги перед отечеством" III степени.Данный указ опубликован на официальном сайте интернет-портала правовой информации."За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Косачева Константина", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210317/kosachev-1601595840.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, константин косачев, россия, совет федерации рф