https://ria.ru/20220914/mukhriddin-1816655429.html

Сироджиддин Мухриддин: Душанбе обсуждает с РФ перевод расчетов в нацвалюты

Сироджиддин Мухриддин: Душанбе обсуждает с РФ перевод расчетов в нацвалюты - РИА Новости, 14.09.2022

Сироджиддин Мухриддин: Душанбе обсуждает с РФ перевод расчетов в нацвалюты

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин рассказал в интервью РИА Новости, как западные санкции влияют на торгово-экономические отношения с... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:28

2022-09-14T10:28

2022-09-14T10:31

интервью

сироджиддин мухриддин

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таджикистан

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Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин рассказал в интервью РИА Новости, как западные санкции влияют на торгово-экономические отношения с Россией, зачем странам инвестировать в горнодобывающую и нефтегазохимическую отрасль, и почему Афганистан является ключевым вопросом во взаимодействии РФ и Таджикистана в области безопасности.– В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Таджикистаном. С каким "багажом" страны подошли к этой дате? По вашему мнению, насколько успешными были эти 30 лет для двусторонних отношений?– Восьмого апреля 2022 года Таджикистан и Россия отметили знаменательную дату – 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. К этому событию сторонами согласован план мероприятий, который наполнен содержательными мероприятиями.Все 30 лет таджикско-российские отношения развивались исключительно по нарастающей на основе традиций дружбы, взаимного уважения и взаимной поддержки, на основе принципов и обязательств Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и Договора о союзническом взаимодействии, ориентированном в XXI век. Между нашими странами выстроилась устойчивая динамика взаимодействия во всех основных направлениях – политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, военной и военно-технической.За три декады Таджикистан и Россия смогли накопить солидный багаж совместных результатов. Большая договорно-правовая база, которая насчитывает более 300 межправительственных и межведомственных соглашений, является подтверждением вышесказанному. Президент Таджикистана уважаемый Эмомали Рахмон много раз отмечал, что многоплановое развитие двусторонних отношений с Россией занимает одно из приоритетных направлений в системе внешнеполитических приоритетов Таджикистана.– Что хотелось бы Душанбе изменить в сотрудничестве с Москвой, что оставить, а что, может быть, дополнить?– Таджикско-российские отношения не нуждаются в корректировке. Конечно, все еще существует огромный незадействованный потенциал, который далеко еще не исчерпан. Поэтому мы с нашими российскими коллегами стремимся реализовать все намеченные цели.– Какие есть планы по поводу визитов на высшем уровне? Планируете ли вы, уважаемый Сироджиддин Мухриддинович, или уважаемый президент Таджикистана посетить Российскую Федерацию в этот юбилейный год? Кого ждете с визитом в Душанбе?– В юбилейный год нам удалось организовать два визита на высшем уровне. Так, 16 мая президент Таджикистана совершил рабочий визит в Россию для участия во встрече лидеров государств-членов ОДКБ. В рамках визита состоялись обстоятельные переговоры с президентом России. А 28 июня состоялся рабочий визит президента России в Таджикистан. Также хочу напомнить, что 5 сентября состоялся мой официальный визит в Москву.– Как вы можете оценить экономическое взаимодействие двух стран? Насколько, по вашему мнению, двусторонний товарооборот отвечает современным реалиям? Будут ли стороны наращивать взаимодействие и в каких областях?– Торгово-экономическое направление нашего сотрудничества остается важным сегментом наших отношений.По итогам 2021 года Россия уверенно заняла первое место во внешнеторговом обороте Таджикистана. В прошлом году объем торговли составил почти один миллиард 400 миллионов долларов США, а за восемь месяцев 2022 года этот объем составил 908,2 миллиона долларов США. То есть все основания рассчитывать, что по итогам 2022 года в торговле мы выйдем на отметку в полтора миллиарда долларов.На мой взгляд, нашим странам необходимо изменить структуру торговли, которая в настоящее время является ресурсно-сырьевой. Необходимо выйти на реализацию крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей, металлургической, нефтегазохимической и других областях.Наша страна придает важное значение созданию необходимых условий для благоприятного развития торгово-экономических отношений. Отмечу также, что 15 сентября в Душанбе пройдет Инвестиционный форум. Рассчитываем, что результатом работы форума станет заключение солидного пакета контрактов.– В связи с санкциями Россия уже запретила экспорт некоторых товаров, ощущает ли Таджикистан нехватку товаров из России? Получал ли Душанбе заверения, что все поставки российских товаров будут поступать в Таджикистан в срок?– Хотел бы подчеркнуть, что несмотря на пандемию, которая повлекла за собой определенное сокращение торгово-экономических связей между Таджикистаном и Россией, к концу прошлого года наши страны наверстали упущенное. В настоящее время мы не ощущаем нехватку поставок в нашу страну необходимых товаров из России.– Как в Таджикистане относятся к идее перевести расчеты во взаимной торговле в национальные валюты? Готовы ли в Душанбе платить за российские товары в рублях?– Министерства финансов и национальные банки двух стран активно обсуждают данный вопрос. Знаю, что в настоящее время продолжается работа по определению перспектив расширения использованиях национальных валют, в том числе анализируются различия национальных законодательств по валютному регулированию, текущее состояние взаиморасчетов в национальных валютах, а также выявляются возможные ограничения.– Сможет ли Таджикистан работать с Россией в торговой, финансовой сферах в условиях столь масштабных санкций?– Договорно-правовая база отношений между Таджикистаном и Россией в торгово-экономической сфере вполне позволяет нам, несмотря ни на какие ограничения, совершенствовать практику увеличения объемов двусторонней торговли и расширения номенклатуры товаров. Более того, нашими лидерами поставлена стратегическая задача на предстоящие годы – обеспечить качественный прорыв в торгово-экономических отношениях.В новых условиях обе страны намерены также активнее использовать обширный потенциал межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в том числе путем повышения эффективной и своевременной реализации всех принимаемых решений.– Будут ли Таджикистан и Россия наращивать взаимодействие в сфере безопасности, особенно учитывая появляющиеся новые угрозы?– Сотрудничество в области безопасности, военной и военно-технической сферах остается для нас важным направлением. Реализуется программа модернизации вооруженных сил Таджикистана. Кстати, главы государств в ходе последних контактов пришли к общему знаменателю относительно ее обязательной реализации в полном объеме.Естественно, возросшая напряженность в Афганистане является ключевым вопросом таджикско-российского взаимодействия в области безопасности.Главы наших государств едины во мнении, что в этой стране необходим мирный диалог в целях формирования инклюзивного правительства с участием представителей всех этносов и политических сил Афганистана, в том числе таджиков, составляющих значительную часть населения Афганистана.– Видите ли отток соотечественников из России за последний месяц?– Прежде всего отмечу, что сотрудничество в миграционной сфере с Россией находится на хорошем уровне. В данном направлении взаимодействия между соответствующими структурами двух стран существует хорошая практика оперативного решения возникающих вопросов. Подчеркну, что граждане Таджикистана все больше заинтересованы в легальном пребывании и трудовой деятельности на территории России. Свидетельством этого является тот факт, что только в 2021 году наши граждане получили свыше 700 тысяч трудовых патентов. В денежном выражении наши граждане платят ежемесячно свыше четырех миллиардов рублей. В целом за 2021 год в бюджет России за счет патентов граждан Таджикистана было переведено свыше 48 миллиардов рублей. Это почти 900 миллионов долларов.

https://realty.ria.ru/20220901/tadzhikistan-1813801820.html

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https://ria.ru/20220901/studenty-1813767768.html

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https://ria.ru/20220829/putin-1812895955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью, сироджиддин мухриддин, эмомали рахмон, таджикистан, россия, душанбе, одкб, политика