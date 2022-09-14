https://ria.ru/20220914/most-1816672832.html
Новый мост построят в райцентре Липецкой области
Новый мост построят в райцентре Липецкой области - РИА Новости, 14.09.2022
Новый мост построят в райцентре Липецкой области
Новый мост через реку Становая Ряса построят в городе Чаплыгин Липецкой области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:46
2022-09-14T11:46
2022-09-14T11:46
липецкая область
игорь артамонов
жкх
строительство
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ЛИПЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Новый мост через реку Становая Ряса построят в городе Чаплыгин Липецкой области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже ведутся, сильно изношенный старый мост предстоит полностью разобрать и на его месте возвести новую переправу.Артамонов отметил, что мост соединяет две части города и по нему очень интенсивное автомобильное и пешеходное движение. Рядом сейчас достраивают временную переправу, чтобы жители не испытывали неудобств из-за строительных работ, после которых временный мост должны разобрать. Однако местные жители попросили оставить обе переправы. Руководству района и подрядчику дано поручение проработать вариант сохранения обоих мостов."Жителям нравится, им удобно, разумеется, нам важны их интересы. Будем контролировать соблюдение сроков и качество работ", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220914/chaplygin-1816668859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, жкх, строительство
Липецкая область, Игорь Артамонов, ЖКХ, Строительство
ЛИПЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Новый мост через реку Становая Ряса построят в городе Чаплыгин Липецкой области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже ведутся, сильно изношенный старый мост предстоит полностью разобрать и на его месте возвести новую переправу.
Артамонов отметил, что мост соединяет две части города и по нему очень интенсивное автомобильное и пешеходное движение. Рядом сейчас достраивают временную переправу, чтобы жители не испытывали неудобств из-за строительных работ, после которых временный мост должны разобрать. Однако местные жители попросили оставить обе переправы. Руководству района и подрядчику дано поручение проработать вариант сохранения обоих мостов.
"Жителям нравится, им удобно, разумеется, нам важны их интересы. Будем контролировать соблюдение сроков и качество работ", - сказал Артамонов
.