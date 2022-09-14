https://ria.ru/20220914/most-1816672832.html

Новый мост построят в райцентре Липецкой области

Новый мост построят в райцентре Липецкой области - РИА Новости, 14.09.2022

Новый мост построят в райцентре Липецкой области

Новый мост через реку Становая Ряса построят в городе Чаплыгин Липецкой области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:46

2022-09-14T11:46

2022-09-14T11:46

липецкая область

игорь артамонов

жкх

строительство

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ЛИПЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Новый мост через реку Становая Ряса построят в городе Чаплыгин Липецкой области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже ведутся, сильно изношенный старый мост предстоит полностью разобрать и на его месте возвести новую переправу.Артамонов отметил, что мост соединяет две части города и по нему очень интенсивное автомобильное и пешеходное движение. Рядом сейчас достраивают временную переправу, чтобы жители не испытывали неудобств из-за строительных работ, после которых временный мост должны разобрать. Однако местные жители попросили оставить обе переправы. Руководству района и подрядчику дано поручение проработать вариант сохранения обоих мостов."Жителям нравится, им удобно, разумеется, нам важны их интересы. Будем контролировать соблюдение сроков и качество работ", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220914/chaplygin-1816668859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жкх, строительство