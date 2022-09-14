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ВСУ нанесли удар по паромной переправе у Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/most-1816663254.html
ВСУ нанесли удар по паромной переправе у Антоновского моста в Херсоне
ВСУ нанесли удар по паромной переправе у Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 14.09.2022
ВСУ нанесли удар по паромной переправе у Антоновского моста в Херсоне
Украинские войска нанесли очередной ракетный удар по паромной переправе в районе Антоновского моста в среду утром, их цель - затруднить обеспечение правого... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:55
2022-09-14T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли очередной ракетный удар по паромной переправе в районе Антоновского моста в среду утром, их цель - затруднить обеспечение правого берега Херсонской области продовольствием и лекарствами, заявил врио главы администрации региона Сергей Елисеев."Несмотря на то, что Антоновский мост у нас не работает, вооруженные силы Украины продолжают наносить по нему ракетные удары... Сегодня рано утром в очередной раз вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по паромной переправе. Здесь не переправляются военные грузы, главная цель - затруднить обеспечение правого берега Херсонской области всем необходимым: продовольствием. лекарствами и так далее", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220914/zaporozhe-1816642694.html
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в мире, херсон, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
10:55 14.09.2022 (обновлено: 11:09 14.09.2022)
 
ВСУ нанесли удар по паромной переправе у Антоновского моста в Херсоне

ВСУ нанесли удар по паромной переправе у Антоновского моста в Херсоне утром в среду

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли очередной ракетный удар по паромной переправе в районе Антоновского моста в среду утром, их цель - затруднить обеспечение правого берега Херсонской области продовольствием и лекарствами, заявил врио главы администрации региона Сергей Елисеев.
"Несмотря на то, что Антоновский мост у нас не работает, вооруженные силы Украины продолжают наносить по нему ракетные удары... Сегодня рано утром в очередной раз вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по паромной переправе. Здесь не переправляются военные грузы, главная цель - затруднить обеспечение правого берега Херсонской области всем необходимым: продовольствием. лекарствами и так далее", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 09:27Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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