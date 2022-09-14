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ВСУ нанесли удар по паромной переправе у Антоновского моста в Херсоне

ВСУ нанесли удар по паромной переправе у Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 14.09.2022

ВСУ нанесли удар по паромной переправе у Антоновского моста в Херсоне

Украинские войска нанесли очередной ракетный удар по паромной переправе в районе Антоновского моста в среду утром, их цель - затруднить обеспечение правого... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:55

2022-09-14T10:55

2022-09-14T11:09

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли очередной ракетный удар по паромной переправе в районе Антоновского моста в среду утром, их цель - затруднить обеспечение правого берега Херсонской области продовольствием и лекарствами, заявил врио главы администрации региона Сергей Елисеев."Несмотря на то, что Антоновский мост у нас не работает, вооруженные силы Украины продолжают наносить по нему ракетные удары... Сегодня рано утром в очередной раз вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по паромной переправе. Здесь не переправляются военные грузы, главная цель - затруднить обеспечение правого берега Херсонской области всем необходимым: продовольствием. лекарствами и так далее", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220914/zaporozhe-1816642694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсон, вооруженные силы украины, херсонская область