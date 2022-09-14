https://ria.ru/20220914/moskalkova-1816624096.html
Москалькова рассказала о защите прав эвакуированных из Донбасса и с Украины
Москалькова рассказала о защите прав эвакуированных из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 14.09.2022
Москалькова рассказала о защите прав эвакуированных из Донбасса и с Украины
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей поступило около 2 тысяч обращений, связанных с защитой прав эвакуированных из... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T04:10
2022-09-14T04:10
2022-09-14T04:10
татьяна москалькова
россия
украина
донбасс
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей поступило около 2 тысяч обращений, связанных с защитой прав эвакуированных из Донбасса и с Украины, а также с защитой прав граждан в связи со специальной военной операцией.По ее словам, второе новое направление – это защита прав граждан РФ в связи со спецоперацией."И что бы мы сегодня ни обсуждали, мы все равно будем выходить на эти темы", - подчеркнула омбудсмен.Она отметила, что сегодня в России находятся более 3 миллионов прибывших из ДНР, ЛНР и с Украины."И наши ребята, наши герои выполняют свой служебный долг, а мы работаем с гражданскими правами, связанными с семьями, работаем с социальной сферой в этом направлении", - сказала омбудсмен.
https://ria.ru/20220908/semya-1815370566.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, россия, украина, донбасс, общество
Татьяна Москалькова, Россия, Украина, Донбасс, Общество
Москалькова рассказала о защите прав эвакуированных из Донбасса и с Украины
Омбудсмен Москалькова сообщила, что получила около 2000 обращений по теме спецоперации
ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей поступило около 2 тысяч обращений, связанных с защитой прав эвакуированных из Донбасса и с Украины, а также с защитой прав граждан в связи со специальной военной операцией.
"За последние семь месяцев у нас сформировалось два принципиально новых направления в области защиты прав человека – это работа с эвакуированными. И я даже не назову это защитой прав, а именно оказание помощи, когда мы с органами власти включились в эту работу. Ко мне в центральный аппарат уполномоченного по правам человека РФ на сегодня поступило около 2 тысяч обращений", - сказала она на заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке.
По ее словам, второе новое направление – это защита прав граждан РФ в связи со спецоперацией.
"И что бы мы сегодня ни обсуждали, мы все равно будем выходить на эти темы", - подчеркнула омбудсмен.
Она отметила, что сегодня в России находятся более 3 миллионов прибывших из ДНР
, ЛНР
и с Украины.
"И наши ребята, наши герои выполняют свой служебный долг, а мы работаем с гражданскими правами, связанными с семьями, работаем с социальной сферой в этом направлении", - сказала омбудсмен.