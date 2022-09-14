https://ria.ru/20220914/moskalkova-1816624096.html

Москалькова рассказала о защите прав эвакуированных из Донбасса и с Украины

Москалькова рассказала о защите прав эвакуированных из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 14.09.2022

Москалькова рассказала о защите прав эвакуированных из Донбасса и с Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей поступило около 2 тысяч обращений, связанных с защитой прав эвакуированных из... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T04:10

2022-09-14T04:10

2022-09-14T04:10

татьяна москалькова

россия

украина

донбасс

общество

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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей поступило около 2 тысяч обращений, связанных с защитой прав эвакуированных из Донбасса и с Украины, а также с защитой прав граждан в связи со специальной военной операцией.По ее словам, второе новое направление – это защита прав граждан РФ в связи со спецоперацией."И что бы мы сегодня ни обсуждали, мы все равно будем выходить на эти темы", - подчеркнула омбудсмен.Она отметила, что сегодня в России находятся более 3 миллионов прибывших из ДНР, ЛНР и с Украины."И наши ребята, наши герои выполняют свой служебный долг, а мы работаем с гражданскими правами, связанными с семьями, работаем с социальной сферой в этом направлении", - сказала омбудсмен.

https://ria.ru/20220908/semya-1815370566.html

россия

украина

донбасс

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Максим Горбачев

татьяна москалькова, россия, украина, донбасс, общество