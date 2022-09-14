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Москалькова рассказала о работе по возвращению российских моряков - РИА Новости, 14.09.2022
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Москалькова рассказала о работе по возвращению российских моряков
Москалькова рассказала о работе по возвращению российских моряков - РИА Новости, 14.09.2022
Москалькова рассказала о работе по возвращению российских моряков
Каждый день ведется работа по возвращению гражданских российских моряков, которых незаконно удерживают на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T05:02
2022-09-14T05:02
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украина
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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Каждый день ведется работа по возвращению гражданских российских моряков, которых незаконно удерживают на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле.Москалькова 2 сентября заявила об обострении ситуация вокруг этих моряков. На судах, по ее словам, на тот момент находились 66 моряков, в том числе пять тяжелобольных. Она обратилась в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с призывом помочь в немедленном возвращении моряков в Россию.В сентябре Москалькова также сообщила, что компетентным органам РФ удалось добиться освобождения одного моряка.
https://ria.ru/20220914/moskalkova-1816624096.html
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россия, украина, в мире
Россия, Украина, В мире
05:02 14.09.2022
 
Москалькова рассказала о работе по возвращению российских моряков

Омбудсмен Москалькова: работа по возвращению российских моряков ведется ежедневно

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Каждый день ведется работа по возвращению гражданских российских моряков, которых незаконно удерживают на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Удалось вернуть всех женщин с гражданских кораблей, которые сегодня в Измаиле, но 65 человек еще продолжают удерживаться. Мы работаем каждый день в этом направлении", - сказала она на заседании совета омбудсменов на Дальнем Востоке.
Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле.
Москалькова 2 сентября заявила об обострении ситуация вокруг этих моряков. На судах, по ее словам, на тот момент находились 66 моряков, в том числе пять тяжелобольных. Она обратилась в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с призывом помочь в немедленном возвращении моряков в Россию.
В сентябре Москалькова также сообщила, что компетентным органам РФ удалось добиться освобождения одного моряка.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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Москалькова рассказала о защите прав эвакуированных из Донбасса и с Украины
 
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