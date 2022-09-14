https://ria.ru/20220914/moryaki-1816625242.html
Москалькова рассказала о работе по возвращению российских моряков
Москалькова рассказала о работе по возвращению российских моряков - РИА Новости, 14.09.2022
Москалькова рассказала о работе по возвращению российских моряков
Каждый день ведется работа по возвращению гражданских российских моряков, которых незаконно удерживают на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T05:02
2022-09-14T05:02
2022-09-14T05:02
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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Каждый день ведется работа по возвращению гражданских российских моряков, которых незаконно удерживают на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле.Москалькова 2 сентября заявила об обострении ситуация вокруг этих моряков. На судах, по ее словам, на тот момент находились 66 моряков, в том числе пять тяжелобольных. Она обратилась в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с призывом помочь в немедленном возвращении моряков в Россию.В сентябре Москалькова также сообщила, что компетентным органам РФ удалось добиться освобождения одного моряка.
https://ria.ru/20220914/moskalkova-1816624096.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
Москалькова рассказала о работе по возвращению российских моряков
Омбудсмен Москалькова: работа по возвращению российских моряков ведется ежедневно
ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Каждый день ведется работа по возвращению гражданских российских моряков, которых незаконно удерживают на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Удалось вернуть всех женщин с гражданских кораблей, которые сегодня в Измаиле, но 65 человек еще продолжают удерживаться. Мы работаем каждый день в этом направлении", - сказала она на заседании совета омбудсменов на Дальнем Востоке.
Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле.
Москалькова 2 сентября заявила об обострении ситуация вокруг этих моряков. На судах, по ее словам, на тот момент находились 66 моряков, в том числе пять тяжелобольных. Она обратилась в ООН
, ОБСЕ
и Совет Европы
с призывом помочь в немедленном возвращении моряков в Россию.
В сентябре Москалькова также сообщила, что компетентным органам РФ удалось добиться освобождения одного моряка.