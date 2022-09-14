https://ria.ru/20220914/moryaki-1816625242.html

Москалькова рассказала о работе по возвращению российских моряков

Москалькова рассказала о работе по возвращению российских моряков - РИА Новости, 14.09.2022

Москалькова рассказала о работе по возвращению российских моряков

Каждый день ведется работа по возвращению гражданских российских моряков, которых незаконно удерживают на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T05:02

2022-09-14T05:02

2022-09-14T05:02

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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Каждый день ведется работа по возвращению гражданских российских моряков, которых незаконно удерживают на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле.Москалькова 2 сентября заявила об обострении ситуация вокруг этих моряков. На судах, по ее словам, на тот момент находились 66 моряков, в том числе пять тяжелобольных. Она обратилась в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с призывом помочь в немедленном возвращении моряков в Россию.В сентябре Москалькова также сообщила, что компетентным органам РФ удалось добиться освобождения одного моряка.

https://ria.ru/20220914/moskalkova-1816624096.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире