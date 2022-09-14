https://ria.ru/20220914/moldaviya-1816616460.html

В Молдавии опасаются "шока" от сокращения поставок российского газа

В Молдавии опасаются "шока" от сокращения поставок российского газа - РИА Новости, 14.09.2022

В Молдавии опасаются "шока" от сокращения поставок российского газа

В Молдавии опасаются "двойного шока" от сокращения поставок газа из России и высоких цен на него, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T00:14

2022-09-14T00:14

2022-09-14T00:45

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Молдавии опасаются "двойного шока" от сокращения поставок газа из России и высоких цен на него, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.При этом Гаврилица призналась, что в Кишиневе не знают, насколько подорожает топливо зимой, поэтому готовятся ко всем вариантам развития событий.Она также отметила, что прогресса в переговорах с российской стороной не наблюдается, Молдавия может столкнуться с полным прекращением поставок газа.Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за инфляции, в том числе роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки обеспечить страну дровами, углем и мазутом."Газпром" и "Молдовагаз" в октябре прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. "Газпром" в строгом соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, установил формулу определения закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка в европейских странах. В Кишиневе полагали, что это позволит республике больше экономить, однако ситуация на рынке сильно изменилась, в итоге цена на газ для конечных потребителей в стране выросла в несколько раз.Обязательным условием подписания контракта также было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Кишинев только в августе заключил договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. В начале сентября, после телефонных переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки.Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220913/protest-1816502913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

молдавия, россия, в мире