https://ria.ru/20220914/moldaviya-1816616460.html
В Молдавии опасаются "шока" от сокращения поставок российского газа
В Молдавии опасаются "шока" от сокращения поставок российского газа - РИА Новости, 14.09.2022
В Молдавии опасаются "шока" от сокращения поставок российского газа
В Молдавии опасаются "двойного шока" от сокращения поставок газа из России и высоких цен на него, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T00:14
2022-09-14T00:14
2022-09-14T00:45
молдавия
россия
в мире
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Молдавии опасаются "двойного шока" от сокращения поставок газа из России и высоких цен на него, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.При этом Гаврилица призналась, что в Кишиневе не знают, насколько подорожает топливо зимой, поэтому готовятся ко всем вариантам развития событий.Она также отметила, что прогресса в переговорах с российской стороной не наблюдается, Молдавия может столкнуться с полным прекращением поставок газа.Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за инфляции, в том числе роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки обеспечить страну дровами, углем и мазутом."Газпром" и "Молдовагаз" в октябре прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. "Газпром" в строгом соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, установил формулу определения закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка в европейских странах. В Кишиневе полагали, что это позволит республике больше экономить, однако ситуация на рынке сильно изменилась, в итоге цена на газ для конечных потребителей в стране выросла в несколько раз.Обязательным условием подписания контракта также было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Кишинев только в августе заключил договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. В начале сентября, после телефонных переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки.Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 миллионов долларов.
https://ria.ru/20220913/protest-1816502913.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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молдавия, россия, в мире
00:14 14.09.2022 (обновлено: 00:45 14.09.2022)
В Молдавии опасаются "шока" от сокращения поставок российского газа
Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что уровень потребления газа придется снизить
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
В Молдавии опасаются "двойного шока" от сокращения поставок газа из России и высоких цен на него, заявила
премьер-министр страны Наталья Гаврилица.
"Даже если "Газпром продолжит поставки, нам все равно придется снизить уровень потребления, потому что цены очень, очень высокие", - сказала она в интервью агентству Блумберг, назвав летний рост цен на газ "аномалией".
При этом Гаврилица призналась, что в Кишиневе не знают, насколько подорожает топливо зимой, поэтому готовятся ко всем вариантам развития событий.
Она также отметила, что прогресса в переговорах с российской стороной не наблюдается, Молдавия может столкнуться с полным прекращением поставок газа.
Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за инфляции, в том числе роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки обеспечить страну дровами, углем и мазутом.
"Газпром" и "Молдовагаз
" в октябре прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. "Газпром" в строгом соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, установил формулу определения закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка в европейских странах. В Кишиневе полагали, что это позволит республике больше экономить, однако ситуация на рынке сильно изменилась, в итоге цена на газ для конечных потребителей в стране выросла в несколько раз.
Обязательным условием подписания контракта также было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Кишинев только в августе заключил договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. В начале сентября, после телефонных переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером
, Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 миллионов долларов.