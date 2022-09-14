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Папа Римский Франциск призвал настаивать на достижении мира на Украине - РИА Новости, 14.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220914/mir-1816770857.html
Папа Римский Франциск призвал настаивать на достижении мира на Украине
Папа Римский Франциск призвал настаивать на достижении мира на Украине - РИА Новости, 14.09.2022
Папа Римский Франциск призвал настаивать на достижении мира на Украине
Папа Римский Франциск призвал настаивать на попытках, направленных на достижение мира вокруг ситуации на Украине. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:19
2022-09-14T16:19
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 14 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал настаивать на попытках, направленных на достижение мира вокруг ситуации на Украине.Папа Франциск находится в Нур-Султане с государственным визитом. В среду в первой половине дня понтифик принял участие в пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, во второй половине дня провел молебен (святую мессу) для казахстанских католиков, а также паломников из других стран.После службы он обратился к верующим подумать о многих местах, изможденных конфликтами, особенно об Украине."Давайте придем на помощь тем, кто страдает, и давайте настаивать на попытках, направленных действительно на достижение мира. Что еще должно произойти, сколько смертей следует ожидать, прежде чем конфронтация уступит место диалогу на благо людей, народов и человечества?" - сказал понтифик.По его словам, единственный выход – это мир, а единственный путь к нему – диалог."Давайте продолжать молиться о том, чтобы мир научился созидать мир, в том числе путем ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения", - призвал он присутствующих.
https://ria.ru/20220913/frantsisk-1816580358.html
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франциск (хорхе марио бергольо), украина, нур-султан
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Нур-Султан
16:19 14.09.2022
 
Папа Римский Франциск призвал настаивать на достижении мира на Украине

Папа Франциск призвал достичь мира на Украине путем диалога

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск приветствует людей, собравшихся на площади на территории Международного выставочного центра "EXPO" в Нур-Султане
Папа Римский Франциск приветствует людей, собравшихся на площади на территории Международного выставочного центра EXPO в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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НУР-СУЛТАН, 14 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал настаивать на попытках, направленных на достижение мира вокруг ситуации на Украине.
Папа Франциск находится в Нур-Султане с государственным визитом. В среду в первой половине дня понтифик принял участие в пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, во второй половине дня провел молебен (святую мессу) для казахстанских католиков, а также паломников из других стран.
Папа Римский Франциск и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 19:27Религия
Папа Римский призвал к политическому диалогу
После службы он обратился к верующим подумать о многих местах, изможденных конфликтами, особенно об Украине.
"Давайте придем на помощь тем, кто страдает, и давайте настаивать на попытках, направленных действительно на достижение мира. Что еще должно произойти, сколько смертей следует ожидать, прежде чем конфронтация уступит место диалогу на благо людей, народов и человечества?" - сказал понтифик.
По его словам, единственный выход – это мир, а единственный путь к нему – диалог.
"Давайте продолжать молиться о том, чтобы мир научился созидать мир, в том числе путем ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения", - призвал он присутствующих.
Пленарное заседание на 11-й Ассамблее Всемирного совета церквей в Карлсруэ, Германия - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 15:11Религия
Всемирный совет церквей призвал к переговорам с Украиной и прекращению огня
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)УкраинаНур-Султан
 
 
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