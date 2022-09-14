https://ria.ru/20220914/mir-1816770857.html
Папа Римский Франциск призвал настаивать на достижении мира на Украине
Папа Римский Франциск призвал настаивать на достижении мира на Украине - РИА Новости, 14.09.2022
Папа Римский Франциск призвал настаивать на достижении мира на Украине
Папа Римский Франциск призвал настаивать на попытках, направленных на достижение мира вокруг ситуации на Украине. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:19
2022-09-14T16:19
2022-09-14T16:19
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
нур-султан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816767616_0:118:3140:1884_1920x0_80_0_0_ffe63648107dbd3a02ef3ff24cd00c16.jpg
НУР-СУЛТАН, 14 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал настаивать на попытках, направленных на достижение мира вокруг ситуации на Украине.Папа Франциск находится в Нур-Султане с государственным визитом. В среду в первой половине дня понтифик принял участие в пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, во второй половине дня провел молебен (святую мессу) для казахстанских католиков, а также паломников из других стран.После службы он обратился к верующим подумать о многих местах, изможденных конфликтами, особенно об Украине."Давайте придем на помощь тем, кто страдает, и давайте настаивать на попытках, направленных действительно на достижение мира. Что еще должно произойти, сколько смертей следует ожидать, прежде чем конфронтация уступит место диалогу на благо людей, народов и человечества?" - сказал понтифик.По его словам, единственный выход – это мир, а единственный путь к нему – диалог."Давайте продолжать молиться о том, чтобы мир научился созидать мир, в том числе путем ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения", - призвал он присутствующих.
https://ria.ru/20220913/frantsisk-1816580358.html
https://ria.ru/20220908/mir-1815422828.html
украина
нур-султан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816767616_411:0:3140:2047_1920x0_80_0_0_8e5ca00a8212f2ac3c0f79cd52ece131.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франциск (хорхе марио бергольо), украина, нур-султан
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Нур-Султан
Папа Римский Франциск призвал настаивать на достижении мира на Украине
Папа Франциск призвал достичь мира на Украине путем диалога
НУР-СУЛТАН, 14 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал настаивать на попытках, направленных на достижение мира вокруг ситуации на Украине.
Папа Франциск находится в Нур-Султане
с государственным визитом. В среду в первой половине дня понтифик принял участие в пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, во второй половине дня провел молебен (святую мессу) для казахстанских католиков, а также паломников из других стран.
После службы он обратился к верующим подумать о многих местах, изможденных конфликтами, особенно об Украине.
"Давайте придем на помощь тем, кто страдает, и давайте настаивать на попытках, направленных действительно на достижение мира. Что еще должно произойти, сколько смертей следует ожидать, прежде чем конфронтация уступит место диалогу на благо людей, народов и человечества?" - сказал понтифик.
По его словам, единственный выход – это мир, а единственный путь к нему – диалог.
"Давайте продолжать молиться о том, чтобы мир научился созидать мир, в том числе путем ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения", - призвал он присутствующих.