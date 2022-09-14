https://ria.ru/20220914/metally-1816642463.html
Глава "Росгеологии" рассказал о программе поиска дефицитных металлов
Глава "Росгеологии" рассказал о программе поиска дефицитных металлов - РИА Новости, 14.09.2022
Глава "Росгеологии" рассказал о программе поиска дефицитных металлов
России нужна программа поиска и добычи дефицитных металлов, работа по этому направлению уже ведется совместно с Минпромторгом и Минприроды, при этом ежегодный... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:26
2022-09-14T09:26
2022-09-14T10:22
восточный экономический форум (вэф)
росгеология
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
сергей горьков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. России нужна программа поиска и добычи дефицитных металлов, работа по этому направлению уже ведется совместно с Минпромторгом и Минприроды, при этом ежегодный объем финансирования программы должен составлять около 5 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости глава "Росгеологии" Сергей Горьков на полях ВЭФ-2022.Он отметил, что текущая ситуация требует от страны импортозамещения не только по отдельным товарам и оборудованию, но и по минеральному сырью, в частности, дефицитным металлам."Россия, имея такую большую и богатую территорию, закупала за границей порядка 29 видов минерального сырья. Это и марганец, и титан, и вольфрам, хром, ниобий и многие другие металлы. Поэтому сейчас даже возникает необходимость увеличить темпы геологоразведки. Надеемся, что у государства будет специальная программа, направленная на поиски этих полезных ископаемых", - рассказал Горьков.При этом на вопрос о том, ведется ли уже такая работа, глава "Росгеологии" ответил: "Да, она идет совместно с Минпромторгом и Минприроды". А что касается финансирования, то, по оценке холдинга, для быстрой и эффективной работы "порядка 5 миллиардов рублей в год нужно выделять на поиск этих металлов".Горьков пояснил, что в России упомянутые металлы стали импортозависимыми из-за сложившейся еще в СССР "системы разделения труда". Однако "Росгеология" уверена, что на российской территории все эти месторождения также есть."Находили в Украине марганец и больше ничего никто не искал. Или титан в Казахстане. Теперь пришло время нам самим на своей территории найти эти месторождения", - заключил он.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум (вэф), росгеология, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, сергей горьков
Восточный экономический форум (ВЭФ), Росгеология, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Сергей Горьков
09:26 14.09.2022 (обновлено: 10:22 14.09.2022)
Глава "Росгеологии" рассказал о программе поиска дефицитных металлов
Глава "Росгеологии" Горьков: работа над программой поиска дефицитных металлов уже идет
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. России нужна программа поиска и добычи дефицитных металлов, работа по этому направлению уже ведется совместно с Минпромторгом и Минприроды, при этом ежегодный объем финансирования программы должен составлять около 5 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости глава "Росгеологии" Сергей Горьков на полях ВЭФ-2022.
Он отметил, что текущая ситуация требует от страны импортозамещения не только по отдельным товарам и оборудованию, но и по минеральному сырью, в частности, дефицитным металлам.
"Россия, имея такую большую и богатую территорию, закупала за границей порядка 29 видов минерального сырья. Это и марганец, и титан, и вольфрам, хром, ниобий и многие другие металлы. Поэтому сейчас даже возникает необходимость увеличить темпы геологоразведки. Надеемся, что у государства будет специальная программа, направленная на поиски этих полезных ископаемых", - рассказал Горьков.
При этом на вопрос о том, ведется ли уже такая работа, глава "Росгеологии" ответил: "Да, она идет совместно с Минпромторгом и Минприроды". А что касается финансирования, то, по оценке холдинга, для быстрой и эффективной работы "порядка 5 миллиардов рублей в год нужно выделять на поиск этих металлов".
Горьков пояснил, что в России упомянутые металлы стали импортозависимыми из-за сложившейся еще в СССР
"системы разделения труда". Однако "Росгеология" уверена, что на российской территории все эти месторождения также есть.
"Находили в Украине
марганец и больше ничего никто не искал. Или титан в Казахстане
. Теперь пришло время нам самим на своей территории найти эти месторождения", - заключил он.