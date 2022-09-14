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ФССП России и Минюст ДНР подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 14.09.2022
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ФССП России и Минюст ДНР подписали меморандум о сотрудничестве
ФССП России и Минюст ДНР подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 14.09.2022
ФССП России и Минюст ДНР подписали меморандум о сотрудничестве
Главный пристав России Дмитрий Аристов в первый свой визит в ДНР подписал с министром юстиции республики Юрием Сироватко меморандум о сотрудничестве, сообщили... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:08
2022-09-14T19:08
дмитрий аристов
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главный пристав России Дмитрий Аристов в первый свой визит в ДНР подписал с министром юстиции республики Юрием Сироватко меморандум о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.Ранее Аристов в интервью РИА Новости сообщал, что ведомство намерено заключить соглашения о сотрудничестве с коллегами ДНР и ЛНР.Так, по данным ФССП РФ, во время поездки Аристов принял участие в рабочем совещании с главой ДНР Денисом Пушилиным, на котором обсуждались вопросы взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества."В целях дальнейшей организации работы органов принудительного исполнения на территории ДНР подписан меморандум о сотрудничестве между ФССП и Минюстом ДНР", - сказали в ведомстве.По данным ФССП, российские и республиканские приставы будут не только сотрудничать в работе по взысканию долгов, но и обмениваться опытом, проводить совместные конференции и семинары.
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дмитрий аристов, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Дмитрий Аристов, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
19:08 14.09.2022
 
ФССП России и Минюст ДНР подписали меморандум о сотрудничестве

ФССП: главный пристав России Аристов подписал меморандум о сотрудничестве с Минюстом ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФедеральная служба судебных приставов России
Федеральная служба судебных приставов России - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Федеральная служба судебных приставов России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главный пристав России Дмитрий Аристов в первый свой визит в ДНР подписал с министром юстиции республики Юрием Сироватко меморандум о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.
Ранее Аристов в интервью РИА Новости сообщал, что ведомство намерено заключить соглашения о сотрудничестве с коллегами ДНР и ЛНР.
Так, по данным ФССП РФ, во время поездки Аристов принял участие в рабочем совещании с главой ДНР Денисом Пушилиным, на котором обсуждались вопросы взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества.
"В целях дальнейшей организации работы органов принудительного исполнения на территории ДНР подписан меморандум о сотрудничестве между ФССП и Минюстом ДНР", - сказали в ведомстве.
По данным ФССП, российские и республиканские приставы будут не только сотрудничать в работе по взысканию долгов, но и обмениваться опытом, проводить совместные конференции и семинары.
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 15:16
Россия подписала соглашение об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР
 
Дмитрий АристовДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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