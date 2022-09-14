https://ria.ru/20220914/memorandum-1816821156.html
ФССП России и Минюст ДНР подписали меморандум о сотрудничестве
ФССП России и Минюст ДНР подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 14.09.2022
ФССП России и Минюст ДНР подписали меморандум о сотрудничестве
Главный пристав России Дмитрий Аристов в первый свой визит в ДНР подписал с министром юстиции республики Юрием Сироватко меморандум о сотрудничестве, сообщили... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:08
2022-09-14T19:08
2022-09-14T19:08
дмитрий аристов
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главный пристав России Дмитрий Аристов в первый свой визит в ДНР подписал с министром юстиции республики Юрием Сироватко меморандум о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.Ранее Аристов в интервью РИА Новости сообщал, что ведомство намерено заключить соглашения о сотрудничестве с коллегами ДНР и ЛНР.Так, по данным ФССП РФ, во время поездки Аристов принял участие в рабочем совещании с главой ДНР Денисом Пушилиным, на котором обсуждались вопросы взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества."В целях дальнейшей организации работы органов принудительного исполнения на территории ДНР подписан меморандум о сотрудничестве между ФССП и Минюстом ДНР", - сказали в ведомстве.По данным ФССП, российские и республиканские приставы будут не только сотрудничать в работе по взысканию долгов, но и обмениваться опытом, проводить совместные конференции и семинары.
https://ria.ru/20220902/fns-1814041314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий аристов, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Дмитрий Аристов, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
ФССП России и Минюст ДНР подписали меморандум о сотрудничестве
ФССП: главный пристав России Аристов подписал меморандум о сотрудничестве с Минюстом ДНР