https://ria.ru/20220914/memorandum-1816821156.html

ФССП России и Минюст ДНР подписали меморандум о сотрудничестве

ФССП России и Минюст ДНР подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 14.09.2022

ФССП России и Минюст ДНР подписали меморандум о сотрудничестве

Главный пристав России Дмитрий Аристов в первый свой визит в ДНР подписал с министром юстиции республики Юрием Сироватко меморандум о сотрудничестве, сообщили... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:08

2022-09-14T19:08

2022-09-14T19:08

дмитрий аристов

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главный пристав России Дмитрий Аристов в первый свой визит в ДНР подписал с министром юстиции республики Юрием Сироватко меморандум о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.Ранее Аристов в интервью РИА Новости сообщал, что ведомство намерено заключить соглашения о сотрудничестве с коллегами ДНР и ЛНР.Так, по данным ФССП РФ, во время поездки Аристов принял участие в рабочем совещании с главой ДНР Денисом Пушилиным, на котором обсуждались вопросы взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества."В целях дальнейшей организации работы органов принудительного исполнения на территории ДНР подписан меморандум о сотрудничестве между ФССП и Минюстом ДНР", - сказали в ведомстве.По данным ФССП, российские и республиканские приставы будут не только сотрудничать в работе по взысканию долгов, но и обмениваться опытом, проводить совместные конференции и семинары.

https://ria.ru/20220902/fns-1814041314.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

дмитрий аристов, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)