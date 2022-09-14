https://ria.ru/20220914/melnik-1816688505.html

Уволенный посол Мельник пообещал, что его преемник "победит немцев"

Уволенный посол Мельник пообещал, что его преемник "победит немцев" - РИА Новости, 14.09.2022

Уволенный посол Мельник пообещал, что его преемник "победит немцев"

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали уходящего с должности посла Украины в Германии Андрея Мельника, который пообещал, что его преемник "победит... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:08

2022-09-14T12:08

2022-09-14T12:08

в мире

андрей мельник

владимир зеленский

олаф шольц

германия

украина

берлин (город)

нато

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали уходящего с должности посла Украины в Германии Андрея Мельника, который пообещал, что его преемник "победит немцев" в вопросе вступления Украины в НАТО и Евросоюз.Многие комментаторы резко отреагировали на новость о том, что недипломатичное поведение работников украинского диппредставительства продолжится."Вероятно, от Мельника так быстро избавиться не выйдет", — расстроился Bijan K."Пока Мельник не сделал ничего, кроме оскорблений и требований к Германии и ее гражданам. Теперь ему снова предлагают большую сцену, где он может говорить о немцах, конечно, отрицательно. У нас совсем другие проблемы, нормальные переговоры с представителями компаний среднего звена, например, по нынешнему кризису, вот что нужно", — заявил Maike D."Нет, господин Мельник, мы не будем вспоминать вас с теплотой! Мы рады, что вас уволили. Вы грубый антидипломат, который оскорбил и поругал страну и людей, которые так много дают вам и Украине", — пишет H. W.Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен своими некорректными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Позднее он выразил сожаление по поводу этих слов. На место Мельника назначили Алексея Макеева, который ранее был специальным представителем правительства по политике международных санкций.

https://ria.ru/20220913/ukraina-1816495597.html

https://ria.ru/20220913/miting-1816448872.html

https://ria.ru/20220912/promyshlennost-1816126721.html

германия

украина

берлин (город)

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, андрей мельник, владимир зеленский, олаф шольц, германия, украина, берлин (город), нато, санкции в отношении россии