https://ria.ru/20220914/melnik-1816688505.html
Уволенный посол Мельник пообещал, что его преемник "победит немцев"
Уволенный посол Мельник пообещал, что его преемник "победит немцев" - РИА Новости, 14.09.2022
Уволенный посол Мельник пообещал, что его преемник "победит немцев"
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали уходящего с должности посла Украины в Германии Андрея Мельника, который пообещал, что его преемник "победит... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:08
2022-09-14T12:08
2022-09-14T12:08
в мире
андрей мельник
владимир зеленский
олаф шольц
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали уходящего с должности посла Украины в Германии Андрея Мельника, который пообещал, что его преемник "победит немцев" в вопросе вступления Украины в НАТО и Евросоюз.Многие комментаторы резко отреагировали на новость о том, что недипломатичное поведение работников украинского диппредставительства продолжится."Вероятно, от Мельника так быстро избавиться не выйдет", — расстроился Bijan K."Пока Мельник не сделал ничего, кроме оскорблений и требований к Германии и ее гражданам. Теперь ему снова предлагают большую сцену, где он может говорить о немцах, конечно, отрицательно. У нас совсем другие проблемы, нормальные переговоры с представителями компаний среднего звена, например, по нынешнему кризису, вот что нужно", — заявил Maike D."Нет, господин Мельник, мы не будем вспоминать вас с теплотой! Мы рады, что вас уволили. Вы грубый антидипломат, который оскорбил и поругал страну и людей, которые так много дают вам и Украине", — пишет H. W.Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен своими некорректными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Позднее он выразил сожаление по поводу этих слов. На место Мельника назначили Алексея Макеева, который ранее был специальным представителем правительства по политике международных санкций.
https://ria.ru/20220913/ukraina-1816495597.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей мельник, владимир зеленский, олаф шольц, германия, украина, берлин (город), нато, санкции в отношении россии
В мире, Андрей Мельник, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Германия, Украина, Берлин (город), НАТО, Санкции в отношении России
Уволенный посол Мельник пообещал, что его преемник "победит немцев"
Читатели Die Welt обругали украинского посла Мельника за обещания "победить немцев"
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
раскритиковали уходящего с должности посла Украины в Германии Андрея Мельника, который пообещал, что его преемник "победит немцев" в вопросе вступления Украины в НАТО и Евросоюз.
Многие комментаторы резко отреагировали на новость о том, что недипломатичное поведение работников украинского диппредставительства продолжится.
"Вероятно, от Мельника так быстро избавиться не выйдет", — расстроился Bijan K.
"Пока средства массовой информации дают ему платформу, чтобы ругать нас, он чувствует себя оправданным и продолжает играть в свою игру. Немцы явно получают удовольствие от оскорблений и страданий", — заметил Rolf B.
"Пока Мельник не сделал ничего, кроме оскорблений и требований к Германии и ее гражданам. Теперь ему снова предлагают большую сцену, где он может говорить о немцах, конечно, отрицательно. У нас совсем другие проблемы, нормальные переговоры с представителями компаний среднего звена, например, по нынешнему кризису, вот что нужно", — заявил Maike D.
"Нет, господин Мельник, мы не будем вспоминать вас с теплотой! Мы рады, что вас уволили. Вы грубый антидипломат, который оскорбил и поругал страну и людей, которые так много дают вам и Украине", — пишет H. W.
Украинский президент Владимир Зеленский
уволил Андрея Мельника
с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен своими некорректными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина
предоставить Киеву
оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца
с "обиженной ливерной колбасой". Позднее он выразил сожаление по поводу этих слов. На место Мельника назначили Алексея Макеева, который ранее был специальным представителем правительства по политике международных санкций.