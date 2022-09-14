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Масочный режим в России остается рекомендательным, заявила Попова - РИА Новости, 14.09.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220914/maski-1816799090.html
Масочный режим в России остается рекомендательным, заявила Попова
Масочный режим в России остается рекомендательным, заявила Попова - РИА Новости, 14.09.2022
Масочный режим в России остается рекомендательным, заявила Попова
Обязательства носить маски в РФ не вводят, хотя регионы рекомендуют это делать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:38
2022-09-14T17:56
распространение коронавируса
россия
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обязательства носить маски в РФ не вводят, хотя регионы рекомендуют это делать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало (носить маски). Сегодня мы занимаемся информационно-просветительской работой, и она дает эффект, там, где ей занимаются по-настоящему", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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россия, общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
17:38 14.09.2022 (обновлено: 17:56 14.09.2022)
 
Масочный режим в России остается рекомендательным, заявила Попова

Попова заявила, что обязательство носить маски из-за COVID-19 в России не вводят

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПроизводство защитных масок в Новосибирской области
Производство защитных масок в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство защитных масок в Новосибирской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обязательства носить маски в РФ не вводят, хотя регионы рекомендуют это делать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало (носить маски). Сегодня мы занимаемся информационно-просветительской работой, и она дает эффект, там, где ей занимаются по-настоящему", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Прохожие в масках - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 08:53Распространение коронавируса
В Ульяновской области частично ввели масочный режим
 
Распространение коронавирусаРоссияОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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