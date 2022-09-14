https://ria.ru/20220914/maski-1816799090.html

Масочный режим в России остается рекомендательным, заявила Попова

Масочный режим в России остается рекомендательным, заявила Попова - РИА Новости, 14.09.2022

Масочный режим в России остается рекомендательным, заявила Попова

Обязательства носить маски в РФ не вводят, хотя регионы рекомендуют это делать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:38

2022-09-14T17:38

2022-09-14T17:56

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обязательства носить маски в РФ не вводят, хотя регионы рекомендуют это делать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало (носить маски). Сегодня мы занимаемся информационно-просветительской работой, и она дает эффект, там, где ей занимаются по-настоящему", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220913/maski-1816375298.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19